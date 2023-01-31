Samsung’un gelirleri son sekiz yılın en düşük seviyesini gördü

Tam Boyutta Gör Samsung, diğer teknoloji firmalarında olduğu gibi zorlu bir sürecin içerisinden geçiyor. Firma yakın bir zamanda 2022’nin son çeyreğine ait verileri açıkladı. Açıklananlara göre Samsung’un kârı sekiz yılın en düşük noktasına gerilemiş durumda. Bunun nedeni ise devam eden küresel ekonomik gerileme, artan maliyetler ve akıllı telefonlar ile diğer tüketici elektroniğine olan talebin azalması.

Samsung, 2022’de rekor kırsa da kârlılık düştü

31 Aralık 2022'de sona eren çeyrekte Samsung Electronics'in geliri, 2021'in 4. çeyreğine göre yüzde 8 düşüşle 57,21 milyar dolar oldu. Şirketin bu dönemdeki faaliyet kârı ise 2021’e göre yüzde 69 düşerek 3,5 milyar dolar oldu. Samsung’un 2022 yılı geliri ise rekor kırarak 245 milyar dolar oldu ancak tüm yıl kârı yalnızca 35,22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yarı iletken bölümü hayal kırıklığı yarattı

Tam Boyutta Gör Samsung'un genellikle şirketin gelirine en çok katkıda bulunan çip bölümü olan Samsung DS, hayal kırıklığı yaratan bir çeyrek geçirdi. COVID-19 salgını sırasında şirket, DRAM ve NAND depolama gibi ürünlerde rekor seviyede yarı iletken çipleri sattı. Bu çipler akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda, PC'lerde, oyun konsollarında, giyilebilir cihazlarda, TV'lerde ve hatta sunucularda kullanıldı.

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Ancak yüksek enflasyon, yükselen faiz oranları, devam eden ekonomik durgunluk ve jeopolitik gerilimler nedeniyle bu tüketici elektroniği cihazlarına olan talep keskin bir şekilde düştü. İşletmeler maliyetleri düşürmeye başladı, bu da daha düşük çip satışlarına ve daha düşük çip fiyatlarına neden oldu. Bu nedenle, Samsung DS'nin 2022 4. Çeyrek işletme geliri yalnızca 219 milyon dolar oldu. Bu rakam 2021’in dördüncü çeyreğinde 7,35 milyar dolardı.

iPhone 14 sayesinde ekran satışları arttı

Samsung'un tüketici elektroniği birimi olan Samsung DX de 2 22'nin son çeyreğinde kötü bir performans sergiledi. Tüketici elektroniği bölümü, şirketin kârına yalnızca 1,33 milyar dolar katkıda bulundu. Samsung'un diğer iş bölümlerinin aksine Samsung Display, 2022'nin 4. çeyreğinde sağlam bir performans sergiledi. Firmanın bu bölümü Samsung’un gelirine yaklaşık 7,56 milyar dolar ve kârına ise 1,47 milyar dolar katkıda bulundu. Bunun başlıca nedeni, Apple'ın iPhone 14 serisinin 2022'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürmesi olarak düşünülebilir. Zira bu cihazların çoğu, Samsung Display tarafından üretilen OLED panelleri kullanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, bu iş koşullarının devam edeceği konusunda uyardı ancak 2023'ün ikinci yarısında durumun düzeleceğini umuyor. Samsung, yarın Galaxy S23 serisini tanıtacak. Bu serinin satışları canlandırması bekleniyor.

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Samsung, son sekiz yılın en kötü dönemini yaşadı