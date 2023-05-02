Samsung, çalışanların yapay zeka araçlarını kullanmasını yasakladı

Tam Boyutta Gör Samsung, çalışanların bilgisayar, tablet ve telefonlarında AI sistemlerini kullanmasını yasakladı. Yapay zeka platformları tarafından kullanılan verilerin harici sunucularda saklanması nedeniyle şirket, bu verilerin ifşa edilebileceği düşünüyor.

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Samsung, hem şirket içinde hem de şirket dışında ChatGPT gibi üretken yapay zeka platformlarına olan ilginin arttığını söylüyor. AI platformları kullanışlı olsa da güvenlik risklerine ilişkin endişeler var.

Şirketin açıklaması şu şekilde: "Genel merkez, üretken yapay zekayı güvenli bir şekilde kullanarak çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla gerekli önlemleri gözden geçiriyor. Ancak, bu önlemler hazırlanana kadar üretken yapay zeka kullanımını geçici olarak kısıtlıyoruz.”

Samsung, kişisel cihazlarında ChatGPT ve diğer araçları kullanan çalışanlardan şirketle ilgili herhangi bir bilgi veya fikri mülkiyeti ortaya çıkarabilecek kişisel verileri göndermemelerini istedi. Bu politikaya uymayanlara iş akdinin feshi dahil çeşitli disiplin cezaları verilecek.

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