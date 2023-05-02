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    Samsung, çalışanların yapay zeka araçlarını kullanmasını yasakladı

    Samsung, güvenlik nedeniyle çalışanların ChatGPT, Google Bard gibi popüler yapay zeka araçlarını kullanmasına engel getirdi. İşte detaylar:                      
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    samsung çalışanlarına yapay zeka yasağı Tam Boyutta Gör
    Samsung, çalışanların bilgisayar, tablet ve telefonlarında AI sistemlerini kullanmasını yasakladı. Yapay zeka platformları tarafından kullanılan verilerin harici sunucularda saklanması nedeniyle şirket, bu verilerin ifşa edilebileceği düşünüyor.

    Samsung, hem şirket içinde hem de şirket dışında ChatGPT gibi üretken yapay zeka platformlarına olan ilginin arttığını söylüyor. AI platformları kullanışlı olsa da güvenlik risklerine ilişkin endişeler var.

    Şirketin açıklaması şu şekilde: "Genel merkez, üretken yapay zekayı güvenli bir şekilde kullanarak çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla gerekli önlemleri gözden geçiriyor. Ancak, bu önlemler hazırlanana kadar üretken yapay zeka kullanımını geçici olarak kısıtlıyoruz.”

    Samsung, kişisel cihazlarında ChatGPT ve diğer araçları kullanan çalışanlardan şirketle ilgili herhangi bir bilgi veya fikri mülkiyeti ortaya çıkarabilecek kişisel verileri göndermemelerini istedi. Bu politikaya uymayanlara iş akdinin feshi dahil çeşitli disiplin cezaları verilecek.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    iphone mail şifresi görme mert hoca kimdir sipay kampanya iphone seri numarası d ile başlayan tarihi geçmiş yulaf yenir mi

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