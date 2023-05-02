Samsung, çalışanların yapay zeka araçlarını kullanmasını yasakladı

Samsung, hem şirket içinde hem de şirket dışında ChatGPT gibi üretken yapay zeka platformlarına olan ilginin arttığını söylüyor. AI platformları kullanışlı olsa da güvenlik risklerine ilişkin endişeler var.
Şirketin açıklaması şu şekilde: "Genel merkez, üretken yapay zekayı güvenli bir şekilde kullanarak çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla gerekli önlemleri gözden geçiriyor. Ancak, bu önlemler hazırlanana kadar üretken yapay zeka kullanımını geçici olarak kısıtlıyoruz.”
Samsung, kişisel cihazlarında ChatGPT ve diğer araçları kullanan çalışanlardan şirketle ilgili herhangi bir bilgi veya fikri mülkiyeti ortaya çıkarabilecek kişisel verileri göndermemelerini istedi. Bu politikaya uymayanlara iş akdinin feshi dahil çeşitli disiplin cezaları verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah