Ekran kartına gerek duymayan yapay zeka destekli çakma “Minecraft” geliştirildi

GPU'suz yapay zekalı oyun deneyimi
Etched'in kendi geliştirdiği Sohu adlı hızlandırıcı kartları sayesinde, Oasis modelinin performansının büyük ölçüde artırıldığı da belirtiliyor. Tek bir Nvidia H100 GPU, Oasis modelini 720p çözünürlükte ve saniyede 20 kare hızında çalıştırabiliyor. Ancak Etched'in sekiz adet Sohu kartı aynı anda 65 Oasis oyununu 65 kullanıcıya sunabiliyor. Bu, Nvidia’nın sunduğu kapasitenin 10 katından fazla bir performans artışı anlamına geliyor. Gelecek planlarında, 100 milyar parametreye sahip olan ve 4K 30 FPS hızında çalışabilecek daha büyük modeller için hazırlıklar yapılıyor.
Etched'in mühendisleri, yapay zeka modelinin oyun sırasında daha uzun ve karmaşık simülasyonları işleyebilmesi için çeşitli teknik iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, Oasis modeline adaptif gürültü işleme ve özel hesaplama optimizasyonları gibi yenilikler eklendi.Kaynakça https://www.tomshardware.com/video-games/ai-powered-minecraft-runs-without-a-game-engine-game-rendered-in-real-time-at-a-continuous-20-fps#xenforo-comments-3859145 https://www.etched.com/blog-posts/oasis https://www.techpowerup.com/328357/etched-introduces-ai-powered-games-without-gpus-displays-minecraft-replica Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über