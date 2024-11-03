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    Ekran kartına gerek duymayan yapay zeka destekli çakma “Minecraft” geliştirildi

    Oyun endüstrisi büyük ölçüde altüst olmak üzere. Yeni çılgın konseptte geleneksel oyun motoru yerine tamamen yapay zeka tarafından üretilen ve işletilen bir Minecraft klonunun sergilendi.
    Ekran kartına gerek duymayan yapay zeka destekli çakma Minecraft Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik yaşanıyor. Etched adlı startup, geleneksel oyun motorlarını kullanmadan tamamen yapay zeka tarafından üretilen ve çalıştırılan bir oyun konsepti sundu. DecartAI ve Etched ortaklığında geliştirilen oyun ise her şeyiyle bir Minecraft klonu olarak karşımıza çıkıyor.

    GPU'suz yapay zekalı oyun deneyimi

    Ekran kartına gerek duymayan yapay zeka destekli çakma Minecraft Tam Boyutta Gör
    GPT/Claude/Stable Diffusion gibi üretken yapay zeka modellerinden aşina olduğumuz Transformer mimarisi için özel olarak tasarlanmış ASIC'ler geliştiren Etched, Decart ile iş birliği yaparak bir Minecraft kopyası üzerinde bir demo gösterimi gerçekleştirdi. Bu yapay zeka destekli oyun teknolojisi, oyuncuların komutlarını alarak anlık olarak oyun fiziğini, kurallarını ve grafiklerini oluşturan gerçek zamanlı bir açık dünya deneyimi sunuyor.
    Ekran kartına gerek duymayan yapay zeka destekli çakma Minecraft Tam Boyutta Gör
    Oasis adlı bu model, kullanıcıların girdilerine göre gerçek zamanlı olarak etkileşimli bir oyun dünyası yaratıyor. Diğer video üreten yapay zekalardan farklı olarak Oasis, her kareyi tek tek işleyerek gerçek zamanlı tepki veriyor. Bu, kullanıcıların sanal dünyada nesnelerle doğal bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyor. Yapı, hareket, fizik gibi unsurları kullanıcı girdilerine göre şekillendiriliyor.

    Etched'in kendi geliştirdiği Sohu adlı hızlandırıcı kartları sayesinde, Oasis modelinin performansının büyük ölçüde artırıldığı da belirtiliyor. Tek bir Nvidia H100 GPU, Oasis modelini 720p çözünürlükte ve saniyede 20 kare hızında çalıştırabiliyor. Ancak Etched'in sekiz adet Sohu kartı aynı anda 65 Oasis oyununu 65 kullanıcıya sunabiliyor. Bu, Nvidia’nın sunduğu kapasitenin 10 katından fazla bir performans artışı anlamına geliyor. Gelecek planlarında, 100 milyar parametreye sahip olan ve 4K 30 FPS hızında çalışabilecek daha büyük modeller için hazırlıklar yapılıyor.

    Etched'in mühendisleri, yapay zeka modelinin oyun sırasında daha uzun ve karmaşık simülasyonları işleyebilmesi için çeşitli teknik iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, Oasis modeline adaptif gürültü işleme ve özel hesaplama optimizasyonları gibi yenilikler eklendi.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/video-games/ai-powered-minecraft-runs-without-a-game-engine-game-rendered-in-real-time-at-a-continuous-20-fps#xenforo-comments-3859145 https://www.etched.com/blog-posts/oasis https://www.techpowerup.com/328357/etched-introduces-ai-powered-games-without-gpus-displays-minecraft-replica
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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