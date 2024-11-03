Ekran kartına gerek duymayan yapay zeka destekli çakma “Minecraft” geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik yaşanıyor. Etched adlı startup, geleneksel oyun motorlarını kullanmadan tamamen yapay zeka tarafından üretilen ve çalıştırılan bir oyun konsepti sundu. DecartAI ve Etched ortaklığında geliştirilen oyun ise her şeyiyle bir Minecraft klonu olarak karşımıza çıkıyor.

GPU'suz yapay zekalı oyun deneyimi

Tam Boyutta Gör GPT/Claude/Stable Diffusion gibi üretken yapay zeka modellerinden aşina olduğumuz Transformer mimarisi için özel olarak tasarlanmış ASIC'ler geliştiren Etched, Decart ile iş birliği yaparak bir Minecraft kopyası üzerinde bir demo gösterimi gerçekleştirdi. Bu yapay zeka destekli oyun teknolojisi, oyuncuların komutlarını alarak anlık olarak oyun fiziğini, kurallarını ve grafiklerini oluşturan gerçek zamanlı bir açık dünya deneyimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Oasis adlı bu model, kullanıcıların girdilerine göre gerçek zamanlı olarak etkileşimli bir oyun dünyası yaratıyor. Diğer video üreten yapay zekalardan farklı olarak Oasis, her kareyi tek tek işleyerek gerçek zamanlı tepki veriyor. Bu, kullanıcıların sanal dünyada nesnelerle doğal bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyor. Yapı, hareket, fizik gibi unsurları kullanıcı girdilerine göre şekillendiriliyor.

Etched'in kendi geliştirdiği Sohu adlı hızlandırıcı kartları sayesinde, Oasis modelinin performansının büyük ölçüde artırıldığı da belirtiliyor. Tek bir Nvidia H100 GPU, Oasis modelini 720p çözünürlükte ve saniyede 20 kare hızında çalıştırabiliyor. Ancak Etched'in sekiz adet Sohu kartı aynı anda 65 Oasis oyununu 65 kullanıcıya sunabiliyor. Bu, Nvidia’nın sunduğu kapasitenin 10 katından fazla bir performans artışı anlamına geliyor. Gelecek planlarında, 100 milyar parametreye sahip olan ve 4K 30 FPS hızında çalışabilecek daha büyük modeller için hazırlıklar yapılıyor.

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Etched'in mühendisleri, yapay zeka modelinin oyun sırasında daha uzun ve karmaşık simülasyonları işleyebilmesi için çeşitli teknik iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, Oasis modeline adaptif gürültü işleme ve özel hesaplama optimizasyonları gibi yenilikler eklendi.

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