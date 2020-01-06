Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020'de, akıllı televizyonlarında kullanılacak olan yeni gizlilik uygulamasını tanıttı.
    2 hf.
    1,2b
    1
    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcı gizliliği, özellikle birkaç yıldır teknoloji şirketleri açısından bıçak sırtı bir konu. Kullanıcılar, yaşanan veri ihlalleri nedeniyle teknoloji şirketlerine mesafeli yaklaşırken, Samsung ise bu durumu lehine çevirmek istiyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor"

    Gizlilik kontrolü kullanıcılarda olacak

    Samsung, CES 2020'de akıllı TV kullanıcıları için yeni bir gizlilik uygulaması tanıttı. Privacy Choices olarak adlandırılan uygulama, kullanıcıların Samsung Smart TV'leri kullanırken gizlilik kontrollerini ele almalarına izin verecek. Samsung yöneticisine göre, Akıllı TV'lerin popülaritesindeki artış, kullanıcı gizliliğini etkilemiş durumda ve yeni gizlilik uygulaması ile Samsung kontrolü kullanıcılara vermek istiyor.

    Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Privacy Choices uygulaması, kullanıcıların hangi verilerinin toplandığını görmelerine ve uygun görmediklerini devre dışı bırakmalarına olanak tanıyor. Uygulama ile ilgili henüz çok fazla detay paylaşılmış değil ancak Samsung'un mevcut tüm akıllı televizyonlarına yayılacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde uygulama ile ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/05/samsung-announces-privacy-center-app-for-its-smart-tvs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor 2 hf. Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı 2 hf. En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı 2 hf. Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi 2 hf. Tile takipçili ilk dizüstü HP Elite Dragonfly oldu 2 hf. Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3 2 hf. Withings ScanWatch akıllı saat EKG ve uyku bozukluğunu ölçebiliyor 2 hf. Mikroçip ölçeğinde parçacık hızlandırıcı üretildi 2 hf. Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor 2 hf. Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu 2 hf. DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu 2 hf. Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı 2 hf. Yeni nesil traş bıçağı | Kendinden ısıtmalı 2 hf. Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe 2 hf. Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın 2 hf. Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor 2 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi 2 hf. Kalem pilde devrim! Tenavolts kalem pil ön inceleme 2 hf. Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı Sonraki Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek 2 hf. Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir 2 hf. Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak 2 hf. İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu 2 hf. Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi 2 hf. Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı 2 hf. Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi 2 hf. Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri 2 hf. 10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı 2 hf. Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi 2 hf. Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi 2 hf. 2si1 | Yeni Metrobüsler, İstanbul'u coşturacak 2 hf. ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi 2 hf. Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim