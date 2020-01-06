Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı

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Kullanıcı gizliliği, özellikle birkaç yıldır teknoloji şirketleri açısından bıçak sırtı bir konu. Kullanıcılar, yaşanan veri ihlalleri nedeniyle teknoloji şirketlerine mesafeli yaklaşırken, Samsung ise bu durumu lehine çevirmek istiyor.

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Gizlilik kontrolü kullanıcılarda olacak

Samsung, CES 2020'de akıllı TV kullanıcıları için yeni bir gizlilik uygulaması tanıttı. Privacy Choices olarak adlandırılan uygulama, kullanıcıların Samsung Smart TV'leri kullanırken gizlilik kontrollerini ele almalarına izin verecek. Samsung yöneticisine göre, Akıllı TV'lerin popülaritesindeki artış, kullanıcı gizliliğini etkilemiş durumda ve yeni gizlilik uygulaması ile Samsung kontrolü kullanıcılara vermek istiyor.

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Privacy Choices uygulaması, kullanıcıların hangi verilerinin toplandığını görmelerine ve uygun görmediklerini devre dışı bırakmalarına olanak tanıyor. Uygulama ile ilgili henüz çok fazla detay paylaşılmış değil ancak Samsung'un mevcut tüm akıllı televizyonlarına yayılacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde uygulama ile ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2020/01/05/samsung-announces-privacy-center-app-for-its-smart-tvs/

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