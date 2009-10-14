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Samsung, çevre dostu cep telefonu S7550 Blue Earth'ün dağıtımına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,3b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
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LCD televizyon, ev sinema sistemi, dizüstü bilgisayar, MP3 çalar ve cep telefonu gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Samsung, geride bıraktığımız şubat ayında lanse ettiği çevre dostu S7550 Blue Earth'ün dağıtımına başlıyor.

BFR, PVC gibi çevreye zararlı materyalleri bünyesinde barındırmayan telefon, LG GD510 Pop'da olduğu gibi geri dönüşümlü kutuya sahip olacak. Dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen telefonun ön yüzünde 3.0 inç 240x400 piksel 16 milyon renk kapasitif dokunmatik ekrana; arka yüzünde güneş paneline ve 3.2 megapiksel CMOS sensörlü kameraya yer verilmiş. Özel panel güneş ışığı ile telefonun şarj olmasını sağlayarak acil durumlarda kullanıcıların imdadına koşmakta. 130 MB dahili belleğe sahip telefonun kapasitesi microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Yeni telefon bağlantı seçenekleri arasında WI-FI , Bluetooth v2.1 + A2DP mevcut. FM radyoya da sahip Blue Earth'ün bir diğer ilginç özelliği ''Eco Walk''. Eco Walk özelliği yürürken kaç adım attığınızı hesaplamasının yanısıra motorlu araçları kullanmayarak karbondioksit emisyonunu ne kadar azalttınızı hesaplıyor.

Çevre dostu Samsung S7550 Blue Earth'ün bu ay içinde ilk olarak İsveç'de piyasaya sürülmesi, ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerinde ve Asya'da yüzünü göstermesi beklenirken fiyat hakkında bilgi bulunmuyor.


http://press.samsungmobile.com/press.view.do?boardName=press&messageId=883 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bende bu telefon var arkadaşlar cok sevdiğim bir tel.fakat mecburiyetten dolayı satıyorum telefon temiz ayrıntılı bilgileri netten bulabiliriniz 2.eli bulunmuyor pek mecbur klmadıkca satmıyorlar cok aramıstm cnkü.ayrıntılı bilgi için can1-murat@hotmail.com
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kurtar72 8 yıl
Bu bağlantıya tıklayın ve ne kadar soyulduğumuzu anlayın adamların 200-210TL.'ye aldığı telefonu 750TL.'ye alıyoruz ve fiyatı uygun diyoruz. Kazık yemeye o kadar alışmışık ki, artık kanıksanmış hissetmiyoruz bile...
handyshop.de/...
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Volkanbaba 8 yıl

kurtar72

Bu bağlantıya tıklayın ve ne kadar soyulduğumuzu anlayın adamların 200-210TL.'ye aldığı telefonu 750TL.'ye alıyoruz ve fiyatı uygun diyoruz. Kazık yemeye o kadar alışmışık ki, artık kanıksanmış hissetmiyoruz bile...



handyshop.de/...

2yıl olmuş telefon çıkalı
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benben2009 10 yıl
wayyy adım sayma özelliğide güzelmiş
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YusfRdem 10 yıl
wi-fi + 3g filan bayağı özellikli bişi. Fiyat ne kadar olur acaba?
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