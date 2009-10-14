Samsung, çevre dostu cep telefonu S7550 Blue Earth'ün dağıtımına başlıyor

LCD televizyon, ev sinema sistemi, dizüstü bilgisayar, MP3 çalar ve cep telefonu gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Samsung, geride bıraktığımız şubat ayında lanse ettiği çevre dostu S7550 Blue Earth'ün dağıtımına başlıyor.

BFR, PVC gibi çevreye zararlı materyalleri bünyesinde barındırmayan telefon, LG GD510 Pop'da olduğu gibi geri dönüşümlü kutuya sahip olacak. Dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen telefonun ön yüzünde 3.0 inç 240x400 piksel 16 milyon renk kapasitif dokunmatik ekrana; arka yüzünde güneş paneline ve 3.2 megapiksel CMOS sensörlü kameraya yer verilmiş. Özel panel güneş ışığı ile telefonun şarj olmasını sağlayarak acil durumlarda kullanıcıların imdadına koşmakta. 130 MB dahili belleğe sahip telefonun kapasitesi microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Yeni telefon bağlantı seçenekleri arasında WI-FI , Bluetooth v2.1 + A2DP mevcut. FM radyoya da sahip Blue Earth'ün bir diğer ilginç özelliği ''Eco Walk''. Eco Walk özelliği yürürken kaç adım attığınızı hesaplamasının yanısıra motorlu araçları kullanmayarak karbondioksit emisyonunu ne kadar azalttınızı hesaplıyor.

Çevre dostu Samsung S7550 Blue Earth'ün bu ay içinde ilk olarak İsveç'de piyasaya sürülmesi, ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerinde ve Asya'da yüzünü göstermesi beklenirken fiyat hakkında bilgi bulunmuyor.