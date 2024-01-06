Samsung 50W çift portlu şarj adaptörü hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 ile ilgili sızıntılar son hız devam ederken, seriye eşlik edecek aksesuarlar da ortaya çıkmaya başladı. Samsung iki yeni şarj adaptörünü piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Samsung’dan yeni şarj adaptörleri

Samsung Galaxy S24 serisinin önceki nesil ile aynı hızlı şarj teknolojisini sunacağı gündeme gelmişti. Galaxy S24 modeli 25W ile sınırlanırken Galaxy S24 Plus ve Ultra modelleri ise 45W seviyesine çıkacak. Bataryaların ise yüzde 3-4 civarında iyileştirileceği biliniyor.

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Hal böyle olunca Samsung’un yeni adaptörleri de büyük bir beklentiye girmiyor. Mevcut olan 45W tek USB Tip-C girişli adaptörün herhangi bir yenilik sunmadan elden geçirilerek piyasaya çıkacağı iddia edildi.

Bunun yanında Samsung çift USB Tip-C girişli yeni bir şarj adaptörü daha hazırlıyor. Samsung Charger Duo 50W adındaki yeni adaptör iki girişten 25W veya tek girişten 45W çıkış verebiliyor. Samsung da artık telefon kutularına adaptör koymadığı için bu yeni adaptörler alternatif olabilir.

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