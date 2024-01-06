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    Anlık Bildirim

    Samsung 50W çift portlu şarj adaptörü hazırlıyor

    Samsung Galaxy S24 amiral gemisi serisi ile firma yeni şarj adaptörlerini de piyasaya sürecek. Telefonlarında yüksek hızlı şarja yer vermeyen Samsung, adaptörlerle de aynı stratejiyi izliyor.
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 ile ilgili sızıntılar son hız devam ederken, seriye eşlik edecek aksesuarlar da ortaya çıkmaya başladı. Samsung iki yeni şarj adaptörünü piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

    Samsung’dan yeni şarj adaptörleri

    Samsung Galaxy S24 serisinin önceki nesil ile aynı hızlı şarj teknolojisini sunacağı gündeme gelmişti. Galaxy S24 modeli 25W ile sınırlanırken Galaxy S24 Plus ve Ultra modelleri ise 45W seviyesine çıkacak. Bataryaların ise yüzde 3-4 civarında iyileştirileceği biliniyor.

    Hal böyle olunca Samsung’un yeni adaptörleri de büyük bir beklentiye girmiyor. Mevcut olan 45W tek USB Tip-C girişli adaptörün herhangi bir yenilik sunmadan elden geçirilerek piyasaya çıkacağı iddia edildi.

    Bunun yanında Samsung çift USB Tip-C girişli yeni bir şarj adaptörü daha hazırlıyor. Samsung Charger Duo 50W adındaki yeni adaptör iki girişten 25W veya tek girişten 45W çıkış verebiliyor. Samsung da artık telefon kutularına adaptör koymadığı için bu yeni adaptörler alternatif olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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