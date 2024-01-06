Samsung 50W çift portlu şarj adaptörü hazırlıyor

Samsung’dan yeni şarj adaptörleri
Samsung Galaxy S24 serisinin önceki nesil ile aynı hızlı şarj teknolojisini sunacağı gündeme gelmişti. Galaxy S24 modeli 25W ile sınırlanırken Galaxy S24 Plus ve Ultra modelleri ise 45W seviyesine çıkacak. Bataryaların ise yüzde 3-4 civarında iyileştirileceği biliniyor.
Hal böyle olunca Samsung’un yeni adaptörleri de büyük bir beklentiye girmiyor. Mevcut olan 45W tek USB Tip-C girişli adaptörün herhangi bir yenilik sunmadan elden geçirilerek piyasaya çıkacağı iddia edildi.
Bunun yanında Samsung çift USB Tip-C girişli yeni bir şarj adaptörü daha hazırlıyor. Samsung Charger Duo 50W adındaki yeni adaptör iki girişten 25W veya tek girişten 45W çıkış verebiliyor. Samsung da artık telefon kutularına adaptör koymadığı için bu yeni adaptörler alternatif olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.