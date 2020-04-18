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    Samsung, COVID-19'un satışlara olan olmsuz etkisini, ucuz 5G telefonlarla telafi edecek

    Küresel çapta bir pandemi haline gelen COVID-19 ile mücadele sürerken teknoloji devleri de azalan satışları nasıl telafi edeceğini düşünüyor. Bunlardan biri de Güney Koreli Samsung.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, COVID-19'un satışlara olan olmsuz etkisini, ucuz 5G telefonlarla telafi edecek
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    Akıllı telefon endüstrisinin COVID-19'un patlak vermesi nedeniyle satışlarda bir düşüş yaşaması şaşırtıcı değil. Ancak dev teknoloji şirketleri, küresel çapta yaşanan bu krizle nasıl başa çıkacaklarını ve satışlarını nasıl yükselteceklerini düşünüyorlar.

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    Koronavirüs pandemisinden etkilenen şirketlerin başında hiç kuşku yok ki teknoloji devi Samsung geliyor. Şirketin bu krizden çıkmak için sarılacağı çözüm yolu ise 5G teknolojisi olacak. Zira gelen haberlere göre Samsung, premium cihazların yanında daha düşük bütçelere hitap eden akıllı telefon modellerine de 5G teknolojisini entegre edecek. Şirket Samsung Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G modellerini piyasaya sürerek bunun sinyallerini de vermişti zaten.

    Samsung, COVID-19'un satışlara olan olmsuz etkisini, ucuz 5G telefonlarla telafi edecek
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    Diğer üreticiler de aynı stratejiyi benimsiyor

    Benzer bir stratejinin, Xiaomi Mi 10 Lite 5G ve Oppo A92s ile Xiaomi ve Oppo tarafından da benimsendiğini söylemek mümkün. Bu modeller de 5G akıllı telefonları daha uygun fiyatlarla ortalama bütçeye sahip tüketicilere getirme girişimini temsil ediyorlar.

    Ancak Samsung'un bu fikrinin, henüz 5G teknolojisinin tam olarak yaygınlaşmaması nedeniyle ne denli başarılı olacağı ise muamma. Zira orta segment olarak değerlendirilecek bu cihazlara entegre edilen donanımların, kullanıcıları ortalama 2 yılda bir yeni cihaz almaya yönlendirmek üzere belirlendiği ifade edilirken, 5G özelliğinin tercih sebebi olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti olarak değerlendiriliyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-combat-2020-sales-slump-cheap-5g-phones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 dk.
    Maddi imkanım daha iyi bir modele el vermediği için Ocak 2019 tarihinde 1100 liraya Samsung Galaxy J4 (2018) satın aldım ve "telefon boştayken şarj seviyesinin kendiliğinden %10 kadar düşmesi" sorunu ile bu telefonu 1 yıl içinde 4 kez yetkili servise gitti bataryası 3 kez değişmesine rağmen sorun çözülemedi. Ürünün ücret iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdum, reddedildi. Telefonum çöp oldu resmen. Kronik batarya sorunları sebebiyle Samsung akıllı telefon almanızı kesinlikle önermem, uzak durun. Xiaomi veya Huawei bence daha mantıklı.
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    cumur ( cmr) 1 sa.
    yine aynı hataları yapıyor millet sizden yeni ucuz telefon beklemiyor ki covit 19 a mana bulmayın adam gibi yazılım yapın önce güncelleme verin emin olun virüs olayı olmasada satışlar tutmayacaktı
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