Samsung, COVID-19'un satışlara olan olmsuz etkisini, ucuz 5G telefonlarla telafi edecek

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Akıllı telefon endüstrisinin COVID-19'un patlak vermesi nedeniyle satışlarda bir düşüş yaşaması şaşırtıcı değil. Ancak dev teknoloji şirketleri, küresel çapta yaşanan bu krizle nasıl başa çıkacaklarını ve satışlarını nasıl yükselteceklerini düşünüyorlar.

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Koronavirüs pandemisinden etkilenen şirketlerin başında hiç kuşku yok ki teknoloji devi Samsung geliyor. Şirketin bu krizden çıkmak için sarılacağı çözüm yolu ise 5G teknolojisi olacak. Zira gelen haberlere göre Samsung, premium cihazların yanında daha düşük bütçelere hitap eden akıllı telefon modellerine de 5G teknolojisini entegre edecek. Şirket Samsung Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G modellerini piyasaya sürerek bunun sinyallerini de vermişti zaten.

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Diğer üreticiler de aynı stratejiyi benimsiyor

Benzer bir stratejinin, Xiaomi Mi 10 Lite 5G ve Oppo A92s ile Xiaomi ve Oppo tarafından da benimsendiğini söylemek mümkün. Bu modeller de 5G akıllı telefonları daha uygun fiyatlarla ortalama bütçeye sahip tüketicilere getirme girişimini temsil ediyorlar.

Ancak Samsung'un bu fikrinin, henüz 5G teknolojisinin tam olarak yaygınlaşmaması nedeniyle ne denli başarılı olacağı ise muamma. Zira orta segment olarak değerlendirilecek bu cihazlara entegre edilen donanımların, kullanıcıları ortalama 2 yılda bir yeni cihaz almaya yönlendirmek üzere belirlendiği ifade edilirken, 5G özelliğinin tercih sebebi olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti olarak değerlendiriliyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-combat-2020-sales-slump-cheap-5g-phones

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