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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung da Apple’ın yolunda: Sadece yetkili servisler tamirat yapabilecek

    Galaxy A51, Galaxy A50 ve Galaxy A70 gibi telefonlardaki son güvenlik güncellemesi sonrasında ekran panelini tamir etmek isteyenler parmak izi okuyucusunun devre dışı kaldığını görmüş.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung da Apple’ın yolunda: Sadece yetkili servisler tamirat yapabilecek
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    Apple’ın cihazlarının bakımı konusunda katı tutumu yıllardır biliniyor. Firma yetki verdiği teknik servisler haricinde bakım ve tamirat yapılmasına izin vermiyor. Hatta bunun için donanım ve yazılım tarafında pek çok tedbir eklemiş durumda.

    Samsung da Apple gibi mi olacak?

    Akıllı telefon üreticileri herhangi bir bakım veya tamirat durumunda yetkili servisleri işaret ediyor ancak yetkisi olmayan üçüncü taraf servislerde de yan sanayi bileşenler ile tamirat çok yaygın. Bu da haliyle yetkili servislerin gelirini etkiliyor. Samsung buna bir çözüm arayışında.

    Ayrıca Bkz. "Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda"

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    Gelen bilgilere göre Samsung telefonlarını üçüncü taraf servislerde tamir etmek zorlaşıyor. Teknik bilgiye sahip bazı YouTube kanal sahipleri Samsung akıllı telefonlarını tamir etmeye çalışırken bir tetikleyici ile karşılaşmış.

    Galaxy A51, Galaxy A50 ve Galaxy A70 gibi telefonlarda rastlanan bu durum ekran panelini tamir etmek isterken parmak izi okuyucunun devre dışı kalması ile sonuçlanıyor. Entegre parmak izi okuyucunun yeniden çalışması için ise yetkili servislerde kalibre edilmesi gerekiyor.

    Samsung da Apple’ın yolunda: Sadece yetkili servisler tamirat yapabilecek
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    Bu tetikleyicinin en son güvenlik yaması ile birlikte geldiği tahmin ediliyor zira önceki bir güvenlik güncellemesi yüklendiğinde bu sorun yaşanmıyor. Yani tahminlere göre Samsung son haftalarda mobil cihazların sadece yetkili servislerde bakımının yapılması için bir dizi tedbiri test etmeye başladı.

    Henüz Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak farklı modellerde de aynı durum yaşanırsa bir eleştiri dalgası oluşturur zira pek çok kullanıcı yetkili servislere tonla para ödemek istemiyor.



    https://wccftech.com/samsung-secretly-restricts-3rd-party-hardware-repairs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    16 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A ANIL.K 35 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gider apple ile dalga geçer sonra şarj aletini çıkarır. Gider tamiri zorlaştırır. Eğer android kullanıyorsam saçma sapan kısıtlamalarla uğraşmamak ve verdiğim paranın hakkını olabildiğince almak içindir. Root edilemeyen, rom atılamayan veya tamir edilemeyen android telefonları almam.
    Gider apple ile dalga geçer sonra şarj aletini çıkarır. Gider tamiri zorlaştırır. Eğer android kullanıyorsam saçma sapan kısıtlamalarla uğraşmamak ve verdiğim p...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A ANIL.K 35 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gider apple ile dalga geçer sonra şarj aletini çıkarır. Gider tamiri zorlaştırır. Eğer android kullanıyorsam saçma sapan kısıtlamalarla uğraşmamak ve verdiğim paranın hakkını olabildiğince almak içindir. Root edilemeyen, rom atılamayan veya tamir edilemeyen android telefonları almam.
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