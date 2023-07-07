Samsung'da tarihi zarar: Kârlılık 14 yılın en düşük seviyesinde!

Samsung, resmen çakıldı!
Samsung, 2023 2. çeyrek satışlarının 45 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu ancak yalnızca 459 milyon dolar gelir elde edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla kârda %95.74 gibi büyük bir oranda düşüş anlamına gelirken, satışlar bir yıl öncesine göre %22.28 oranında düştü. Ancak bu durum şirket için ilk değil. 2023’ün ilk çeyreği kârı 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla %96 oranında düşmüştü.
Samsung, 2023 2. çeyrek beklentilerini açıklarken detayları paylaşmadı ancak analistlere göre yarı iletken bölümü olan Samsung Device Solutions’da yaşanan performans düşüşü şirketin kârını önemli ölçüde etkiledi. Bu bölümün 3 milyar dolar seviyesinde kayıp vermiş olabileceği söyleniyor.
Bu arada Galaxy S23 serisinin dünya çapında iyi satış yaptığı söyleniyor. S23, selefine göre neredeyse 2 kat daha fazla sattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)