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    Samsung'da tarihi zarar: Kârlılık 14 yılın en düşük seviyesinde!

    Samsung, 2023'ün ikinci çeyreği için kazancını açıkladı. Şirketin kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %95 üzerinde düştü.                                    
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    samsung 2023 2. çeyrek zarar Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2023 ikinci çeyreği için kazanç tahminini açıkladı. Şirketin kârının çoğu yarı iletken çip işinden geliyor ve şirket bu yönde ağır darbe aldı. Kazançlar ilk kez %95’in üzerinde düşüşle 459 milyon dolara düştü.

    Samsung, resmen çakıldı!

    Samsung, 2023 2. çeyrek satışlarının 45 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu ancak yalnızca 459 milyon dolar gelir elde edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla kârda %95.74 gibi büyük bir oranda düşüş anlamına gelirken, satışlar bir yıl öncesine göre %22.28 oranında düştü. Ancak bu durum şirket için ilk değil. 2023’ün ilk çeyreği kârı 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla %96 oranında düşmüştü.

    Samsung, 2023 2. çeyrek beklentilerini açıklarken detayları paylaşmadı ancak analistlere göre yarı iletken bölümü olan Samsung Device Solutions’da yaşanan performans düşüşü şirketin kârını önemli ölçüde etkiledi. Bu bölümün 3 milyar dolar seviyesinde kayıp vermiş olabileceği söyleniyor.

    Bu arada Galaxy S23 serisinin dünya çapında iyi satış yaptığı söyleniyor. S23, selefine göre neredeyse 2 kat daha fazla sattı.

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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