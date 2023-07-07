Samsung'da tarihi zarar: Kârlılık 14 yılın en düşük seviyesinde!

Tam Boyutta Gör Samsung, 2023 ikinci çeyreği için kazanç tahminini açıkladı. Şirketin kârının çoğu yarı iletken çip işinden geliyor ve şirket bu yönde ağır darbe aldı. Kazançlar ilk kez %95’in üzerinde düşüşle 459 milyon dolara düştü.

Samsung TV'lerin %60'ında artık Çin malı LCD ekran kullanıyor 17 sa. önce eklendi

Samsung, resmen çakıldı!

Samsung, 2023 2. çeyrek satışlarının 45 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu ancak yalnızca 459 milyon dolar gelir elde edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla kârda %95.74 gibi büyük bir oranda düşüş anlamına gelirken, satışlar bir yıl öncesine göre %22.28 oranında düştü. Ancak bu durum şirket için ilk değil. 2023’ün ilk çeyreği kârı 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla %96 oranında düşmüştü.

Samsung, 2023 2. çeyrek beklentilerini açıklarken detayları paylaşmadı ancak analistlere göre yarı iletken bölümü olan Samsung Device Solutions’da yaşanan performans düşüşü şirketin kârını önemli ölçüde etkiledi. Bu bölümün 3 milyar dolar seviyesinde kayıp vermiş olabileceği söyleniyor.

Bu arada Galaxy S23 serisinin dünya çapında iyi satış yaptığı söyleniyor. S23, selefine göre neredeyse 2 kat daha fazla sattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung'da tarihi zar: Kârlılık 14 yılın en düşük seviyesinde