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    Samsung, daha ince Galaxy Z Fold 6 Slim modelini hazırlıyor olabilir

    Temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı duyurmaya hazırlanan Samsung, başka katlanabilir modeller üzerinde de çalışıyor. İddiaya göre yeni model daha büyük ekrana ve daha ince gövdeye sahip olacak.
    Samsung, daha ince Galaxy Z Fold 6 Slim modelini çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked aetkinliğinde yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'yı duyurabilir. Son raporlar, Samsung'un Güney Kore'ye özel Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli üzerinde de çalıştığını iddia ediyor. Yeni bir iddiaya göre şirket, Galaxy Z Fold 6 Slim adında başka bir model geliştiriyor olabilir.

    Daha büyük ekranlı olabilir

    Ekran analisti Ross Young'a göre Samsung, Galaxy Z Fold 6 Slim adında katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Young, Fold 6 Slim'in ekran boyutunun normal Fold 6'ya göre daha büyük olacağını iddia ediyor. Ayrıca, cihazın S Pen desteği sunmayacağı ve Fold 6 ile benzer fiyatta olacağını öne sürüyor. Young panel sevkiyatlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağını belirtti. Cihazın Galaxy S25 serisiyle birlikte 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması muhtemel.

    Diğer bir güvenilir kaynak Ice Universe ise, Galaxy Z Fold 6 Slim'in 8 inç büyüklüğünde iç ekrana ve 6,5 inç boyutunda kapak ekranına sahip olacağını iddia etti. Slim modelinin ekran en boy oranlarının Z Fold 6'dan farklı olacağı da iddialar arasında farklı olduğu söyleniyor. Tanıtılacağı tarihi göz önüne alırsak, telefonun Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile gelmesi muhtemel.

    Bunların dışında, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 FE isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu telefonun da önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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