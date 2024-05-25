Samsung, daha ince Galaxy Z Fold 6 Slim modelini hazırlıyor olabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked aetkinliğinde yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'yı duyurabilir. Son raporlar, Samsung'un Güney Kore'ye özel Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli üzerinde de çalıştığını iddia ediyor. Yeni bir iddiaya göre şirket, Galaxy Z Fold 6 Slim adında başka bir model geliştiriyor olabilir.

Daha büyük ekranlı olabilir

Ekran analisti Ross Young'a göre Samsung, Galaxy Z Fold 6 Slim adında katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Young, Fold 6 Slim'in ekran boyutunun normal Fold 6'ya göre daha büyük olacağını iddia ediyor. Ayrıca, cihazın S Pen desteği sunmayacağı ve Fold 6 ile benzer fiyatta olacağını öne sürüyor. Young panel sevkiyatlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağını belirtti. Cihazın Galaxy S25 serisiyle birlikte 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması muhtemel.

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Diğer bir güvenilir kaynak Ice Universe ise, Galaxy Z Fold 6 Slim'in 8 inç büyüklüğünde iç ekrana ve 6,5 inç boyutunda kapak ekranına sahip olacağını iddia etti. Slim modelinin ekran en boy oranlarının Z Fold 6'dan farklı olacağı da iddialar arasında farklı olduğu söyleniyor. Tanıtılacağı tarihi göz önüne alırsak, telefonun Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile gelmesi muhtemel.

Bunların dışında, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 FE isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu telefonun da önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

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Samsung, daha ince Galaxy Z Fold 6 Slim modelini çıkarabilir