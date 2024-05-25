Samsung, daha ince Galaxy Z Fold 6 Slim modelini hazırlıyor olabilir

Daha büyük ekranlı olabilir
Ekran analisti Ross Young'a göre Samsung, Galaxy Z Fold 6 Slim adında katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Young, Fold 6 Slim'in ekran boyutunun normal Fold 6'ya göre daha büyük olacağını iddia ediyor. Ayrıca, cihazın S Pen desteği sunmayacağı ve Fold 6 ile benzer fiyatta olacağını öne sürüyor. Young panel sevkiyatlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağını belirtti. Cihazın Galaxy S25 serisiyle birlikte 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması muhtemel.
Diğer bir güvenilir kaynak Ice Universe ise, Galaxy Z Fold 6 Slim'in 8 inç büyüklüğünde iç ekrana ve 6,5 inç boyutunda kapak ekranına sahip olacağını iddia etti. Slim modelinin ekran en boy oranlarının Z Fold 6'dan farklı olacağı da iddialar arasında farklı olduğu söyleniyor. Tanıtılacağı tarihi göz önüne alırsak, telefonun Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile gelmesi muhtemel.
Bunların dışında, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 FE isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu telefonun da önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.