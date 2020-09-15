Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü

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Akıllı telefon kamera sınıfı hiç olmadığı kadar büyüdü ve önemli bir rekabet alanı haline geldi. Üreticiler her segmente yönelik sensör tasarımları geliştirerek pastadan pay kapmaya çalışıyor. Samsung bu hafta 4 yeni ISOCELL kamera sensörü duyurdu.

Yeni nesil sensörler

Samsung’un yeni ISOCELL sensörleri aslında ilk neslin devamı niteliğinde. Firma piksel boyutlarını 0.7 mikron seviyesine çekerek önceki nesillere göre yüzde 15 daha küçük piksel boyutu ve modül yüksekliğinde yüzde 10 azalma elde etmiş. Böylece daha küçük kamera modülleri ortaya çıkmış.

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Diğer taraftan firmanın düşük ışıkta performansı arttıran ISOCELL Plus ve ISO değerlerini otomatik ayarlayabilen Smart-ISO teknolojileri de bu yeni 0.7 mikronluk sensörleri için optimize edilmiş.

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Seride amiral gemisi 108MP çözünürlüğünde ISOCELL HM2 sensörü durumunda. Firmanın üçüncü 108MP çözünürlüğündeki sensörü biraz daha küçüldü. Sensör gelişmiş faz algılamalı otomatik odaklama, 3x kayıpsız yakınlaştırma ve 9 pikseli bir tanesinde toplama özelliklerine sahip.

64MP çözünürlüğünde ISOCELL GW3 sensörü dört pikseli birleştirme ve Smart-ISO teknolojileri ile geliyor. 48MP çözünürlüğünde ISOCELL GM5 sensöründe daha verimli HDR teknolojisi kullanılırken 32MP çözünürlüğünde ISOCELL JD1 sensörü ise yine verimli HDR teknolojisi ile geliyor ve ön kameralar için tasarlanmış. Sensörler hali hazırda hacimli üretime başlamış durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/09/15/new-samsung-isocell-image-sensors/

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