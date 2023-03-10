Qualcomm, 17 Mart'ta yeni işlemcisini tanıtacak: Snapdragon 7+ Gen 1 geliyor

Tam Boyutta Gör Amerikalı yonga üreticisi Qualcomm, mobil cihazlar için geliştirdiği yeni yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, 17 Mart tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu tarihte, orta sınıf akıllı telefonlara yönelik bir işlemci duyurulması bekleniyor.

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Etkinlikle ilgili çok fazla detay yok ancak SM7475 model numarasıyla anılan Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 platformu ile tanışabiliriz. Redmi, Realme, Honor, Oppo ve Vivo gibi ünlü Çinli markaların bu işlemciyi temel alan akıllı telefonlarını geliştirmeye başladıkları bildiriliyor.

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Snapdragon 7+ Gen 1 hakkında bilinenler

Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni Snapdragon 7 serisi yonga setini kullanan ilk modeller Redmi Note 12T Turbo ve Realme GT Neo 5 SE olacak. Hatta Redmi Note 12T Turbo'nun global pazarda POCO F5 adı altında satışa sunulacağına yönelik bilgiler var.

Kaynaklara göre Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1, TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Yonga seti maksimum 2.95 GHz hızına sahip bir Cortex-X2 çekirdeği, 2.5 GHz frekansında üç Cortex-A510 çekirdeği ve 1.8G Hz saat hızında dört Cortex-A710 çekirdeği içerecek. Grafik tarafından ise Adreno 725 GPU sorumlu olacak.

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