Qualcomm, 17 Mart'ta yeni işlemcisini tanıtacak: Snapdragon 7+ Gen 1 geliyor

Etkinlikle ilgili çok fazla detay yok ancak SM7475 model numarasıyla anılan Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 platformu ile tanışabiliriz. Redmi, Realme, Honor, Oppo ve Vivo gibi ünlü Çinli markaların bu işlemciyi temel alan akıllı telefonlarını geliştirmeye başladıkları bildiriliyor.
Snapdragon 7+ Gen 1 hakkında bilinenler
Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni Snapdragon 7 serisi yonga setini kullanan ilk modeller Redmi Note 12T Turbo ve Realme GT Neo 5 SE olacak. Hatta Redmi Note 12T Turbo'nun global pazarda POCO F5 adı altında satışa sunulacağına yönelik bilgiler var.
Kaynaklara göre Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1, TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Yonga seti maksimum 2.95 GHz hızına sahip bir Cortex-X2 çekirdeği, 2.5 GHz frekansında üç Cortex-A510 çekirdeği ve 1.8G Hz saat hızında dört Cortex-A710 çekirdeği içerecek. Grafik tarafından ise Adreno 725 GPU sorumlu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez