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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, 17 Mart'ta yeni işlemcisini tanıtacak: Snapdragon 7+ Gen 1 geliyor

    Qualcomm yeni Snapdragon işlemcisini tanıtmak üzere bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin 17 Mart'taki etkinlikte orta sınıf akıllı telefonlara yönelik bir çözüm duyurması bekleniyor.
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    Qualcomm, 17 Mart'ta yeni işlemcisini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Amerikalı yonga üreticisi Qualcomm, mobil cihazlar için geliştirdiği yeni yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, 17 Mart tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu tarihte, orta sınıf akıllı telefonlara yönelik bir işlemci duyurulması bekleniyor.

    Etkinlikle ilgili çok fazla detay yok ancak SM7475 model numarasıyla anılan Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 platformu ile tanışabiliriz. Redmi, Realme, Honor, Oppo ve Vivo gibi ünlü Çinli markaların bu işlemciyi temel alan akıllı telefonlarını geliştirmeye başladıkları bildiriliyor.

    Qualcomm, 17 Mart'ta yeni işlemcisini tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 7+ Gen 1 hakkında bilinenler

    Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni Snapdragon 7 serisi yonga setini kullanan ilk modeller Redmi Note 12T Turbo ve Realme GT Neo 5 SE olacak. Hatta Redmi Note 12T Turbo'nun global pazarda POCO F5 adı altında satışa sunulacağına yönelik bilgiler var.

    Kaynaklara göre Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1, TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Yonga seti maksimum 2.95 GHz hızına sahip bir Cortex-X2 çekirdeği, 2.5 GHz frekansında üç Cortex-A510 çekirdeği ve 1.8G Hz saat hızında dört Cortex-A710 çekirdeği içerecek. Grafik tarafından ise Adreno 725 GPU sorumlu olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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