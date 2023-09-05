Samsung'dan bir modele daha Android 13 müjdesi: Galaxy Watch 5 için hazır

Tam Boyutta Gör Google'ın en yeni işletim sistemi Android 14 için hazırlıklara başlayan Samsung, bir önceki Android 13 güncellemesinidaha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Şimdi de Wear OS 4.0 (Android 13) tabanlı One UI Watch 5.0 güncellemesi, Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro için hazır.

Galaxy Watch 5 ve 5 Pro, One UI Watch 5.0'e kavuşuyor

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Wear OS 4.0 tabanlı One UI 5.0 Watch sürümü için hazırlıklarını tamamladı. An itibarıyla Avrupa pazarında erişime açılan yeni güncelleme, ''R9xxXXU1BWH3'' sürüm numarasıyla geliyor ve 1.7GB boyutlara sahip. Ayrıca bu güncellemenin yalnızca Bluetooth destekli sürümler için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. LTE sürümü için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

Samsung Galaxy Watch 5 veya Galaxy Watch5 Pro cihazınızda henüz One UI 5 Watch güncellemesini almadıysanız, Samsung Galaxy Wearable'da bulunan Galaxy Watch ana sayfasındaki Saat Ayarları - Saat Yazılımı sekmesine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bu aşamada kademeli olarak dağıtılan güncellemenin çok yakında ülkemiz ve küresel pazara adım atacağını söyleyebiliriz.

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One UI 5.1 Watch yenilikler

Wear OS 4.0 tabanlı One UI Watch 5.0, gelişmiş uyku yönetimi, kişisel fitness özellikleri, güvenlik ve yeni kişiselleştirme seçenekleri dahil olmak üzere önemli yenilikler içeriyor. Güncelleme hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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