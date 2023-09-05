Samsung'dan bir modele daha Android 13 müjdesi: Galaxy Watch 5 için hazır

Galaxy Watch 5 ve 5 Pro, One UI Watch 5.0'e kavuşuyor
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Wear OS 4.0 tabanlı One UI 5.0 Watch sürümü için hazırlıklarını tamamladı. An itibarıyla Avrupa pazarında erişime açılan yeni güncelleme, ''R9xxXXU1BWH3'' sürüm numarasıyla geliyor ve 1.7GB boyutlara sahip. Ayrıca bu güncellemenin yalnızca Bluetooth destekli sürümler için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. LTE sürümü için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.
Samsung Galaxy Watch 5 veya Galaxy Watch5 Pro cihazınızda henüz One UI 5 Watch güncellemesini almadıysanız, Samsung Galaxy Wearable'da bulunan Galaxy Watch ana sayfasındaki Saat Ayarları - Saat Yazılımı sekmesine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bu aşamada kademeli olarak dağıtılan güncellemenin çok yakında ülkemiz ve küresel pazara adım atacağını söyleyebiliriz.
One UI 5.1 Watch yenilikler
Wear OS 4.0 tabanlı One UI Watch 5.0, gelişmiş uyku yönetimi, kişisel fitness özellikleri, güvenlik ve yeni kişiselleştirme seçenekleri dahil olmak üzere önemli yenilikler içeriyor. Güncelleme hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.