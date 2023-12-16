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    Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başladı

    Samsung akıllı saatler Amazon'da Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında indirime girdi. Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerin öne çıkan özellikleri neler?          
    Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başlad Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'nin 25 Aralık'a kadar devam edecek Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında Samsung Galaxy Watch akıllı saat modelleri indirime girdi. 

    İndirime giren Galaxy Watch modellerini aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. Black Friday kampanyalarını kaçıranlar, yılbaşı hediyesi olarak kulaklık almayı düşünenler veya 2024 zamları gelmeden kulaklık satın almayı düşünenler bu fırsatlara bakabilir.

    Kampanya sayfası: Galaxy Watch Modellerinde Yılın Son Fırsatları

    Galaxy Watch 6 Classic'in öne çıkan özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44mm ve 47 mm olarak iki farklı boyutta Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekranda çizilmelere karşı dayanıklı Safir kristal cam kullanılıyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.

    Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başlad Tam Boyutta Gör
    Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 6 Classic

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro öne çıkan özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 45 mm boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. Titanyum kasanın kullanıldığı Galaxy Watch 5 Pro'nun ekranında ise safir kristal cam ile koruma sağlanıyor.

    Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başlad Tam Boyutta Gör
    Saatte 590 mAh kapasiteli pile yer veriliyor. Samsung'un en yüksek kapasiteli pile sahip olması sayesinde uzun kullanım süresi sunuyor. Galaxy Watch 5 Pro; tansiyon, vücut yağ yüzdesi, biyoelektrik empedans analizi gibi ölçümler yapabiliyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Watch 5 Pro

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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