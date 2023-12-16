Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başladı

Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'nin 25 Aralık'a kadar devam edecek Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında Samsung Galaxy Watch akıllı saat modelleri indirime girdi.

İndirime giren Galaxy Watch modellerini aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. Black Friday kampanyalarını kaçıranlar, yılbaşı hediyesi olarak kulaklık almayı düşünenler veya 2024 zamları gelmeden kulaklık satın almayı düşünenler bu fırsatlara bakabilir.

Kampanya sayfası: Galaxy Watch Modellerinde Yılın Son Fırsatları

Samsung telefonlarda yılın son fırsatları! 2 gün önce eklendi

Galaxy Watch 6 Classic'in öne çıkan özellikleri

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44mm ve 47 mm olarak iki farklı boyutta Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekranda çizilmelere karşı dayanıklı Safir kristal cam kullanılıyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Önceki modele göre %18 daha hızlı olan Exynos W930 yonga seti kullanılıyor. Gelişmiş uyku takibi, EKG ve kalp ritmindeki düzensizlikleri uyarma özellikleri dikkat çekiyor. Galaxy Watch 6 Classic, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %45’e kadar şarj oluyor.

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Samsung Galaxy Watch 5 Pro öne çıkan özellikleri

Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 45 mm boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. Titanyum kasanın kullanıldığı Galaxy Watch 5 Pro'nun ekranında ise safir kristal cam ile koruma sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Saatte 590 mAh kapasiteli pile yer veriliyor. Samsung'un en yüksek kapasiteli pile sahip olması sayesinde uzun kullanım süresi sunuyor. Galaxy Watch 5 Pro; tansiyon, vücut yağ yüzdesi, biyoelektrik empedans analizi gibi ölçümler yapabiliyor.

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Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başlad