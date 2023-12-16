Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerde yılın son fırsatları başladı

- Galaxy Watch 6 Classic'in öne çıkan özellikleri
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro öne çıkan özellikleri
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Galaxy Watch 6 Classic'in öne çıkan özellikleri
Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 44mm ve 47 mm olarak iki farklı boyutta Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekranda çizilmelere karşı dayanıklı Safir kristal cam kullanılıyor. Galaxy Watch 6’dan farklı olarak paslanmaz çelik kasası, döndürülebilir metal çerçevesi ve tasarımsal farklılıkları bulunuyor.
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Samsung Galaxy Watch 5 Pro öne çıkan özellikleri
Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 45 mm boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. Titanyum kasanın kullanıldığı Galaxy Watch 5 Pro'nun ekranında ise safir kristal cam ile koruma sağlanıyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.