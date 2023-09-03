Apple Watch'un sevilen özelliği Galaxy Watch 5 ve Watch 4'e geliyor

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Google, bu yılın Ocak ayında tanıtılan Wear OS 4 ile birlikte Watch Unlock isimli yeni bir "Saat Kilidi Açma" özelliğini duyurdu. Bu noktada yeni özelliğin hangi cihazlarda kullanıma sunulacağı belirsizdi. Ancak bu belirsizlik artık sonlanmış olabilir. Samsung'un Wear OS 4.0 tabanlı One UI Watch 5.0 güncellemesinde, yeni özelliğe dair yeni bir kod satırı keşfedildi.

Galaxy Watch 4 ve Watch 5 için Watch Unlock özelliği yolda

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Watch 4 ve 5 için hazırlanan One UI 5 Watch güncellemesinde, Watch Unlock özelliği için ''com.google.android.clockwork.active_unlock'' adlı yeni bir kod satırı keşfedildi. Bu da yeni özelliğin Pixel cihazların ardından Galaxy Watch 4 ve 5 serisinde de kullanılabilir olacağını gösteriyor. Ancak bu sızıntının Samsung tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle kesin bir çıkış tarihi de belirtilmedi.

İlk olarak Ocak 2023'te tanıtılan Watch Unlock için Apple'ın ''Apple Watch ile kilit aç'' sistemini örnek gösterebiliriz. Böylece kullanıcılar, Wear OS 4 destekli akıllı saatler üzerinden telefon kilit ekranlarını kolay bir şekilde açabiliyor. Ancak her iki cihazın bir metreden uzak olmaması ve saat kilidinin açık olması gerektiğini belirtelim. Bu noktada Google, mesafe ölçümü için Bluetooth RSSI'ın kullanılacağını söylüyor. Böylelikle Watch Unlock, PIN, şifre veya biyometrik güvenlik doğrulaması ihtiyacını ortadan kaldıracak diyebiliriz.

Android telefonların yeni kilit açma özelliği: Watch Unlock 2 hf. önce eklendi

Geçen aya kadar Watch Unlock özelliğinin Google Pixel Watch ve Wear OS işletim sistemi dışındaki kullanılıp kullanılamayacağına dair çok az bilgi paylaşıldı. Bu son gelişme, Samsung'un bu özelliği getireceğini doğrulamış durumda. Ancak Wear OS tabanlı diğer akıllı saat modellerinde kullanıma sunulup sunulmacağı halen belirsizliğini koruyor.

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