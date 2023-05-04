One UI 5 Watch tanıtıldı: İşte Samsung akıllı saatlere gelen yenilikler

- One UI 5 Watch yenilikleri
- Gelişmiş uyku yönetimi
- Kişisel fitness özellikleri
- Kullanıcı güvenliği artırıldı
- One UI Watch 5 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
One UI 5 Watch yenilikleri
Galaxy Watch 4 ve Watch 5 kullanıcıları, One UI 5 Watch ile gelen yeni özellikleri deneme şansı bulacak. İşte Samsung tarafından paylaşılan One UI 5 Watch özellikleri:
Gelişmiş uyku yönetimi
- Horlama saatleri, kandaki oksijen seviyeleri ve uyku evreleri ile ilişkili ölçümlerle birlikte kullanıcının uyku puanını ve önceki gece uykusunun daha net bir görüntüsünü gösteren yeni Uyku Bilgileri arayüzünden kişisel uyku düzenini takip etme
- Uyku Koçluğu ile sağlıklı alışkanlıklar oluşturma
- Galaxy Watch’lar ve SmartThings uyumlu cihazlar arasında daha iyi bağlantı sayesinde uyku dostu bir ortam oluşturma
Kişisel fitness özellikleri
Kullanıcı güvenliği artırıldı
One UI Watch 5 ne zaman çıkacak?
Samsung, One UI 5 Watch güncellemesini Mayıs 2023'te beta programına katılan kullanıcılara sunacak. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4 serisi kullanıcıları, Members uygulaması üzerinden beta programına katılabilecek. One UI 5 Watch final sürümü, 2023'ün ikinci yarısında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah