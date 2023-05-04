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    One UI 5 Watch tanıtıldı: İşte Samsung akıllı saatlere gelen yenilikler

    Samsung, akıllı saatleri için One UI 5 Watch ile gelecek yenilikleri paylaştı. Yazılım güncellemesiyle Galaxy Watch'lara gelecek yeni özellikler belli oldu.     
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    Samsung One UI 5 Watch tanıtıldı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni Galaxy Watch işletim sistemini tanıttı. One UI 5 Watch güncellemesi, WearOS 4 ile birlikte çıkacak ve gelişmiş uyku yönetimi, daha akıllı fitness araçları ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle gelecek.

    One UI 5 Watch yenilikleri

    Galaxy Watch 4 ve Watch 5 kullanıcıları, One UI 5 Watch ile gelen yeni özellikleri deneme şansı bulacak. İşte Samsung tarafından paylaşılan One UI 5 Watch özellikleri:

    Gelişmiş uyku yönetimi

    One UI 5 Watch yenilikleri - gelişmiş uyku yönetimi Tam Boyutta Gör
    OneUI 5 Watch, Galaxy Watch kullanıcılarının daha iyi bir uyku çekmesine yardımcı olacak yeni özelliklerle geliyor.
    • Horlama saatleri, kandaki oksijen seviyeleri ve uyku evreleri ile ilişkili ölçümlerle birlikte kullanıcının uyku puanını ve önceki gece uykusunun daha net bir görüntüsünü gösteren yeni Uyku Bilgileri arayüzünden kişisel uyku düzenini takip etme
    • Uyku Koçluğu ile sağlıklı alışkanlıklar oluşturma
    • Galaxy Watch’lar ve SmartThings uyumlu cihazlar arasında daha iyi bağlantı sayesinde uyku dostu bir ortam oluşturma

    Kişisel fitness özellikleri

    One UI 5 Watch özellikleri - egzersiz seviyesi Tam Boyutta Gör
    OneUI 5 Watch, gerçek zamanlı koşu analizi ve özelleştirilmiş aralıklı antrenman programı gibi özel koşu araçları sunan yeni kişiselleştirilmiş Kalp Atış Hızı Bölgesi’ni getiriyor. Kalp atış hızı bölgesi, bireysel fiziksel becerileri analiz edip kişinin kapasitesine göre hedeflerini belirlemesine olanak sağlamak adına beş optimum egzersiz seviyesi (ısınma, yağ yakma, kardiyo, ağır antrenman, oldukça yoğun) belirleyebiliyor. Ayrıca Rota antrenmanına koşu ve yürüme aktiviteleri de eklendi.

    Kullanıcı güvenliği artırıldı

    One UI Watch yeni özellikleri - acil durum sistemi Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında One UI 5 Watch güncellemesi ile gelen iki yeni özellik var. Birincisi; acil durum telefon numarasına doğrudan arama yapan ve kullanıcının konumu, tıbbi bilgileri ile ilgili bilgileri aktaran güncellenmiş SOS sistemi. Diğeri, 55 yaş ve üzeri kişiler için düşme algılama özelliğinin varsayılan olarak açık gelmesi.

    One UI Watch 5 ne zaman çıkacak?

    Samsung, One UI 5 Watch güncellemesini Mayıs 2023'te beta programına katılan kullanıcılara sunacak. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4 serisi kullanıcıları, Members uygulaması üzerinden beta programına katılabilecek. One UI 5 Watch final sürümü, 2023'ün ikinci yarısında yayınlanacak.

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    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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