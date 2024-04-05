Samsung'dan geri adım: Üç model güncelleme listesine alındı

Üç model tekrar güncelleme listesine alındı
Kaçıranlar için Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra geçtiğimiz ay dört yıllık destek süresini doldurdu. Bu da düzenli güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyordu. Ancak listeye Galaxy Note 20 ve S20 FE modellerinin dahil edilmesi biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Bu kararın nedeni ise görünüşe göre bir hataydı. Niketim bu cihazlar temel Galaxy S20 serisinden altı ay sonra tanıtıldı.
Halihazırda Samsung, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve S20 FE'yi güvenlik bülteni aracılığıyla aylık güncelleme programına geri koydu. Altı ay daha bu programda kalmaları gerekiyor, ardından her üç ayda bir güvenlik güncellemeleri almaya başlamalarını bekleyebiliriz. S20, S20+ ve S20 Ultra'ya gelirsek, bu modellerin dört yıl sonra güncelleme almayı tamamen bırakması gerekiyordu. Ancak serinin üç aylık güncelleme programına dahil edildiğini hatırlatalım.
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Note 20 ikilisi ve Galaxy S20 FE şu anda çoğu pazarda Mart güvenlik güncellemesinde ve bu ayın sonlarında Nisan güncellemesini almaları bekleniyor. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra da Mart ayının yazılımını kullanıyor ve bazı pazarlarda bu ay Nisan güncellemesini alabilecek olsalar da, çoğu kullanıcı önümüzdeki üç ay boyunca yeni bir güncelleme görmeyebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...