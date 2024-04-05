Samsung'dan geri adım: Üç model güncelleme listesine alındı

Tam Boyutta Gör Samsung, birkaç gün önce sitesinde yer alan bilgileri yenilemiş ve 2020 yılında tanıtılan Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin artık 3 ayda bir kez güncelleyeceğini duyurmuştu. Ancak bu karardan sürpriz şekilde geri dönüldü. Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE aylık güncelleme almaya devam edecek.

Üç model tekrar güncelleme listesine alındı

Kaçıranlar için Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra geçtiğimiz ay dört yıllık destek süresini doldurdu. Bu da düzenli güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyordu. Ancak listeye Galaxy Note 20 ve S20 FE modellerinin dahil edilmesi biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Bu kararın nedeni ise görünüşe göre bir hataydı. Niketim bu cihazlar temel Galaxy S20 serisinden altı ay sonra tanıtıldı.

Halihazırda Samsung, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve S20 FE'yi güvenlik bülteni aracılığıyla aylık güncelleme programına geri koydu. Altı ay daha bu programda kalmaları gerekiyor, ardından her üç ayda bir güvenlik güncellemeleri almaya başlamalarını bekleyebiliriz. S20, S20+ ve S20 Ultra'ya gelirsek, bu modellerin dört yıl sonra güncelleme almayı tamamen bırakması gerekiyordu. Ancak serinin üç aylık güncelleme programına dahil edildiğini hatırlatalım.

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Note 20 ikilisi ve Galaxy S20 FE şu anda çoğu pazarda Mart güvenlik güncellemesinde ve bu ayın sonlarında Nisan güncellemesini almaları bekleniyor. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra da Mart ayının yazılımını kullanıyor ve bazı pazarlarda bu ay Nisan güncellemesini alabilecek olsalar da, çoğu kullanıcı önümüzdeki üç ay boyunca yeni bir güncelleme görmeyebilir.

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