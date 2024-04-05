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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan geri adım: Üç model güncelleme listesine alındı

    Samsung, kısa süre önce aylık güncelleme listesinden çıkartılan Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden güncelleme listesine ekledi. İşte nedeni
    Samsung'dan geri adım: Üç model güncelleme listesine alındı Tam Boyutta Gör
    Samsung, birkaç gün önce sitesinde yer alan bilgileri yenilemiş ve 2020 yılında tanıtılan Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin artık 3 ayda bir kez güncelleyeceğini duyurmuştu. Ancak bu karardan sürpriz şekilde geri dönüldü. Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE aylık güncelleme almaya devam edecek. 

    Üç model tekrar güncelleme listesine alındı

    Kaçıranlar için Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra geçtiğimiz ay dört yıllık destek süresini doldurdu. Bu da düzenli güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyordu. Ancak listeye Galaxy Note 20 ve S20 FE modellerinin dahil edilmesi biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Bu kararın nedeni ise görünüşe göre bir hataydı. Niketim bu cihazlar temel Galaxy S20 serisinden altı ay sonra tanıtıldı. 

    Halihazırda Samsung, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve S20 FE'yi güvenlik bülteni aracılığıyla aylık güncelleme programına geri koydu. Altı ay daha bu programda kalmaları gerekiyor, ardından her üç ayda bir güvenlik güncellemeleri almaya başlamalarını bekleyebiliriz. S20, S20+ ve S20 Ultra'ya gelirsek, bu modellerin dört yıl sonra güncelleme almayı tamamen bırakması gerekiyordu. Ancak serinin üç aylık güncelleme programına dahil edildiğini hatırlatalım. 



    Note 20 ikilisi ve Galaxy S20 FE şu anda çoğu pazarda Mart güvenlik güncellemesinde ve bu ayın sonlarında Nisan güncellemesini almaları bekleniyor. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra da Mart ayının yazılımını kullanıyor ve bazı pazarlarda bu ay Nisan güncellemesini alabilecek olsalar da, çoğu kullanıcı önümüzdeki üç ay boyunca yeni bir güncelleme görmeyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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