Samsung Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE özellikleri (muhtemel)
Samsung, FE modellerinde genellikle önceki neslin donanım özelliklerini mevcut nesil ile harmanlayarak müşterilere sunuyor. Maliyet odaklı olan bu modeller aynı zamanda daha uygun fiyattan sunuluyor. Yeni bir söylenti Samsung’un katlanabilir telefonlarında da aynı tutumu izleyeceğini iddia ediyor. Hatta Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE için olası teknik özellikler de paylaşılmış durumda.
Aktarılanlara göre Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE, Snapdragon 7s Gen 2 yongasından güç olacak. Bu yonganın orta seviye modellerde (Redmi Note 13 Pro gibi) kullanıldığını görüyoruz. Bunun anında Fold FE özelinde Samsung’un bazı pazarlarda Exynos 2200 tercihinde bulunabileceği de söyleniyor. Galaxy Z Fold FE'nin 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı söylenirken, Flip varyantının 8 GB ve 12 GB RAM varyantlarıyla gelebileceği belirtiliyor. Depolama söz konusu olduğunda, her iki katlanabilir cihaz da 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip olabilir.
Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fod 6 ve Z Flip 6 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor olsa da şirket, resmi olarak bütçe dostu katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını doğrulamadı. Ayrıca FE katlanabilir telefonların ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair bir gösterge de yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...