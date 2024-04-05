Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefonlar yüksek fiyatları nedeniyle tüketicilerin ilk tercihi olmamaya devam ediyor. Model sayıları ve seçenekler giderek artıyor olsa da temel engeller aynı kalmayı sürdürüyor. Öte yandan söylentilere göre Samsung’un bu durumu tersine çevirebilecek bir hamlesi olabilir: Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE.

Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE özellikleri (muhtemel)

Samsung, FE modellerinde genellikle önceki neslin donanım özelliklerini mevcut nesil ile harmanlayarak müşterilere sunuyor. Maliyet odaklı olan bu modeller aynı zamanda daha uygun fiyattan sunuluyor. Yeni bir söylenti Samsung’un katlanabilir telefonlarında da aynı tutumu izleyeceğini iddia ediyor. Hatta Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE için olası teknik özellikler de paylaşılmış durumda.

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Aktarılanlara göre Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE, Snapdragon 7s Gen 2 yongasından güç olacak. Bu yonganın orta seviye modellerde (Redmi Note 13 Pro gibi) kullanıldığını görüyoruz. Bunun anında Fold FE özelinde Samsung’un bazı pazarlarda Exynos 2200 tercihinde bulunabileceği de söyleniyor. Galaxy Z Fold FE'nin 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı söylenirken, Flip varyantının 8 GB ve 12 GB RAM varyantlarıyla gelebileceği belirtiliyor. Depolama söz konusu olduğunda, her iki katlanabilir cihaz da 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip olabilir.

Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fod 6 ve Z Flip 6 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor olsa da şirket, resmi olarak bütçe dostu katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını doğrulamadı. Ayrıca FE katlanabilir telefonların ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair bir gösterge de yok.

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Samsung Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE özellikleri ortaya çıktı