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    Samsung Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE özellikleri ortaya çıktı

    Katlanabilir akıllı telefonlar yüksek fiyatları nedeniyle kullanıcıların ilk tercihi olmazken Samsung, Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE ile durumu tersine çevirebilir.
    Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefonlar yüksek fiyatları nedeniyle tüketicilerin ilk tercihi olmamaya devam ediyor. Model sayıları ve seçenekler giderek artıyor olsa da temel engeller aynı kalmayı sürdürüyor. Öte yandan söylentilere göre Samsung’un bu durumu tersine çevirebilecek bir hamlesi olabilir: Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE.

    Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE özellikleri (muhtemel)

    Samsung, FE modellerinde genellikle önceki neslin donanım özelliklerini mevcut nesil ile harmanlayarak müşterilere sunuyor. Maliyet odaklı olan bu modeller aynı zamanda daha uygun fiyattan sunuluyor. Yeni bir söylenti Samsung’un katlanabilir telefonlarında da aynı tutumu izleyeceğini iddia ediyor. Hatta Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE için olası teknik özellikler de paylaşılmış durumda.

    Aktarılanlara göre Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE, Snapdragon 7s Gen 2 yongasından güç olacak. Bu yonganın orta seviye modellerde (Redmi Note 13 Pro gibi) kullanıldığını görüyoruz. Bunun anında Fold FE özelinde Samsung’un bazı pazarlarda Exynos 2200 tercihinde bulunabileceği de söyleniyor. Galaxy Z Fold FE'nin 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı söylenirken, Flip varyantının 8 GB ve 12 GB RAM varyantlarıyla gelebileceği belirtiliyor. Depolama söz konusu olduğunda, her iki katlanabilir cihaz da 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip olabilir.

    Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fod 6 ve Z Flip 6 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor olsa da şirket, resmi olarak bütçe dostu katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını doğrulamadı. Ayrıca FE katlanabilir telefonların ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair bir gösterge de yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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