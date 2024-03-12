Samsung'dan güncelleme rüzgarı: Galaxy A52 Android 14'e kavuştu

Tam Boyutta Gör Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Android 14, mevcut ve eski nesil çok sayıda modele ulaşmaya başladı. Bu konuda elini hızlandıran Samsung ise, amiral gemisi cihazların ardından odağını orta ve bütçe segment telefonlara çevirmiş durumda. Şimdi de teknoloji devi, 2021 yılında tanıtılan Galaxy A52 için Android 14 çalışmalarını tamamladı. Yeni sürüm erişime açıldı.

Android 14 güncellemesi Galaxy A52 için hazır

Hatırlayacak olursak Galaxy A52, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 pixel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekran, 64MP+12MP+5MP+5MP dörtlü kamera, Snapdragon 720G ve 4.500mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Kutusundan ise 25W hızlı şarj desteği ve Androd 11 ile çıkan cihaz, Kasım 2022'de Android 13'e güncellendi ve son olarak Android 14 sürümüne kavuşuyor.

Galaxy A52 için Android 14 güncellemesi ''A525FXXU6EXB3'' sürüm numarasını taşıyor ve hem Asya hem de Avrupa'da bulunan kullanıcılar için erişime açıldı. Dolayısıyla Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Samsung Galaxy A72 Android 14 güncellemesine kavuştu! 4 gün önce eklendi

Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.