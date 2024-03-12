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    Samsung'dan güncelleme rüzgarı: Galaxy A52 Android 14'e kavuştu

    Samsung, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy A52 için Android 14 çalışmalarını tamamladı. Yeni sürüm ülkemiz dahil olmak üzere Avrupa ve Asya pazarındaki kullanıcılara ulaşıyor.
    Samsung'dan güncelleme rüzgarı: Galaxy A52 Android 14'e kavuştu Tam Boyutta Gör
    Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Android 14, mevcut ve eski nesil çok sayıda modele ulaşmaya başladı. Bu konuda elini hızlandıran Samsung ise, amiral gemisi cihazların ardından odağını orta ve bütçe segment telefonlara çevirmiş durumda. Şimdi de teknoloji devi, 2021 yılında tanıtılan Galaxy A52 için Android 14 çalışmalarını tamamladı. Yeni sürüm erişime açıldı.

    Android 14 güncellemesi Galaxy A52 için hazır

    Hatırlayacak olursak Galaxy A52, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 pixel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekran, 64MP+12MP+5MP+5MP dörtlü kamera, Snapdragon 720G ve 4.500mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Kutusundan ise 25W hızlı şarj desteği ve Androd 11 ile çıkan cihaz, Kasım 2022'de Android 13'e güncellendi ve son olarak Android 14 sürümüne kavuşuyor.

    Galaxy A52 için Android 14 güncellemesi ''A525FXXU6EXB3'' sürüm numarasını taşıyor ve hem Asya hem de Avrupa'da bulunan kullanıcılar için erişime açıldı. Dolayısıyla Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.

    Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a52-android-14-update-released-europe/ https://doc.samsungmobile.com/SM-A525F/XID/doc.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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