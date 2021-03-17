Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın

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Samsung’un segmentinde önemli işler başaran Galaxy A serisi yenilenmeye devam ediyor. Galaxy A72 modelinden sonra biraz daha orta seviyeye odaklanan Galaxy A52 ve A52 5G modelleri de görücüye çıktı.

Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A52 modelinde 6.5 inçlik Super AMOLED ekrana yer verilmiş. 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan ekran 90Hz tazeleme hızı ve 800 nit parlaklık değerine sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve IP67 sertifikası ile suya dayanıklı. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

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Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama şeklinde geniş seçenekler var. 4500mAh kapasiteli batarya da 25W hızlı şarj ile destekleniyor.

64MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ana sensör OIS ile destekleniyor. 4 piksel birleşerek daha kaliteli görüntüler elde edilebiliyor. Gece modu ise 12 kareyi birleştireren daha kaliteli düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. 12MP ultra geniş sensörünüzün yanında 5MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy A52 için 350 Avro başlangıç fiyatı mevcut.

Galaxy A52 5G özellikleri ve fiyatı

Galaxy A52 5G modelinde ise farklı olarak 5G teknolojisi ve Snapdragon 750G yonga seti sunuluyor. Ayrıca 4GB RAM seçeneği de kaldırılmış. Performansı ile göz dolduracak Galaxy A52 5G modeli 430 Avro seviyesinden başlıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_announces_galaxy_a52_galaxy_a52_5g_and_galaxy_a72-news-48251.php

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