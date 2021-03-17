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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın

    Özellikle Galaxy A52 5G modeli performans olarak yeni üçlünün içinden sıyrılıyor. Super AMOLED ekran, OIS kamera, 5000mAh kapasiteli batarya özellikleri arasında.
    17 Mart 2021, 19:28 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un segmentinde önemli işler başaran Galaxy A serisi yenilenmeye devam ediyor. Galaxy A72 modelinden sonra biraz daha orta seviyeye odaklanan Galaxy A52 ve A52 5G modelleri de görücüye çıktı.

    Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A52 modelinde 6.5 inçlik Super AMOLED ekrana yer verilmiş. 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan ekran 90Hz tazeleme hızı ve 800 nit parlaklık değerine sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve IP67 sertifikası ile suya dayanıklı. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama şeklinde geniş seçenekler var. 4500mAh kapasiteli batarya da 25W hızlı şarj ile destekleniyor.

    64MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ana sensör OIS ile destekleniyor. 4 piksel birleşerek daha kaliteli görüntüler elde edilebiliyor. Gece modu ise 12 kareyi birleştireren daha kaliteli düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. 12MP ultra geniş sensörünüzün yanında 5MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy A52 için 350 Avro başlangıç fiyatı mevcut.

    Galaxy A52 5G özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A52 5G modelinde ise farklı olarak 5G teknolojisi ve Snapdragon 750G yonga seti sunuluyor. Ayrıca 4GB RAM seçeneği de kaldırılmış. Performansı ile göz dolduracak Galaxy A52 5G modeli 430 Avro seviyesinden başlıyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_announces_galaxy_a52_galaxy_a52_5g_and_galaxy_a72-news-48251.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Batarya 5000 değil 4500. Bir kere de hatasız haber yap be Ekrem
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M my54 (mehmet yanar) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önceki halefi A51 280 dolardan başlıyordu, 350 neyahu
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Batarya 5000 değil 4500. Bir kere de hatasız haber yap be Ekrem
    Yanıtla +4
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    430 Euro fiyatıyla üzdü.
    Kasa plastik ancak mat siyah renk çok asil duruyor. Arka kamera tasarımı da düzgün konumlandırılmış. Keşke bunu Note 20 Lite olarak falan tanıtsalardı.
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekmek tahtası v2 olmuş bu. Simetrik tasarım yapana kadar Samsung'u boykot ediyorum...
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