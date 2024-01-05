Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonları için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini hızlı bir şekilde yayınlamaya devam ediyor. Daha önce Galaxy A52 5G versiyonu için gelen güncelleme şimdi de ülkemizde de bir zamanlar popüler olan Galaxy A52'nin 4G versiyonu için geldi.

İlk olarak Rusya'da sunulmaya başlanan güncelleme diğer ülkelere de sunulmaya başlandı. Yaklaşık 2.2 GB boyuta sahip olan Android 14/One UI 6 güncellemesi kablosuz olarak telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden indirilebilir. Ancak güncellemenin herkese ulaşması birkaç hafta alabilir.

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One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung Galaxy A52 için Android 14 güncellemesi yayınlandı