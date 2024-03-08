Samsung Galaxy A72 Android 14 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemilerinin ardından orta seviye akıllı telefonlarının da Android 14 güncellemesine başladı. Daha önce Galaxy A52 5G ve 4G kullanıcılarına sunulan güncelleme, şimdi de aynı dönemin popüler modellerinden Galaxy A72'ye ulaşıyor. Android 14 tabanlı One UI 6.0 testleri an itibarıyla tamamlandı.

Galaxy A72 Android 14 güncellemesine kavuştu

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy A72 kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Aralık 2023 güvenlik yamasını içeren bu güncelleme, ''A725FXXU6EWL4'' ürün yazılımı ile geliyor ve yaklaşık 2GB boyutlara sahip. Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

Güncelleme şu anda küresel kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde tüm bölgelerde mevcut olması planlanıyor. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. Kaçıranlar için 2021 yılının en pahalı orta sınıf telefonlarından Galaxy A72, Android 11 sürümü ile tanıtıldı.

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Bunun ardından 2021'in sonlarında Android 12, 2022 sonlarında ise Android 13'e güncellene cihaz, son büyük güncellemesine kavuşuyor olacak. Yani Android 14 tabanlı One UI 6.0, cihazın son büyük Android işletim sistemi güncellemesi konumunda diyebiliriz. Ancak One UI 6.1'e yükseltilmesi olası görünüyor.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

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Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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