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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan iki modele One UI 5.1.1 sürprizi

    Samsung, Galaxy Z Fold 5/Flip 5 ile tanıtılan One UI 5.1.1 sürümünü daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Bugün yeni güncelleme iki katlanabilir telefona daha ulaştı. 
    Samsung'dan iki modele One UI 5.1.1 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, hem Android 14 tabanlı One UI 6.0, hem de One UI 5.1.1 güncellemesini için çalışmalarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Koreli dev, daha önce One UI 5.1.1 beta testlerine başlamıştı. Son olarak yeni güncelleme, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için kademeli olarak yayınlanmaya başladı.

    One UI 5.1.1, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için hazır

    Bilmeyenler için One UI 5.1.1, ilk olarak Galaxy Z Fold/Flip 5 serisi ile tanıtıldı ve özellikle katlanabilir cihazlar için önemli yenilikler içeriyor. Buna göre Galaxy Z Fold/Flip 4, Fold/Flip 3, Fold 2 ve Galaxy Flip gibi eski nesil cihazlar, Galaxy Z Fold 5 / Flip 5'te karşımıza çıkan birçok özelliğe kavuşacak.

    Aktarıldığı kadarıyla One UI 5.1.1 güncellemesi, an itibarıyla Asya ve Avrupa pazarında bulunan cihazlar için erişime açılmaya başladı. Buna göre Galaxy Fold 3 için ''F926BXXU5FWH5'', Galaxy Flip 3 için ise ''F711BXXU6FWH3'' yapı numarasıyla geliyor. Ek olarak yeni sürümün Ağustos 2023 güvenlik ekini içerdiğini de hatırlatalım.

    One UI 5.1.1 yenilikler

    One UI 5.1.1,  hem Fold 3 hem de Flip 3 için son Kullanılanlar ekranında daha iyi uygulama önizlemeleri, daha kolay bölünmüş ekrana geçişleri , Esnek mod ve açılır pencere geliştirmeleri başta olmak üzere önemli yenilikler içeriyor. Ek olarak Hızlı Paylaşım özelliği iyileştirilirken, Samsung Health daha iyi uyku tanıma, uyku sırasında cilt sıcaklığı ölçümlerinin yanı sıra iyileştirilmiş egzersiz özetleri, hedefler, ödüller ve rozetler alıyor.

    Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 kullanıcıları artık Kamera uygulamasında filigranlar için daha fazla tarih ve saat stili, gelişmiş yeniden düzenleme önizlemeleri, efektlerin uygulanması daha kolay ve filtreleri ve tonları bir görüntüden diğerine kopyalayıp yapıştırabilecek. Ayrıca her iki cihaz artık Cihaz Bakımı üzerinde gelişmiş bellek yönetimine sahip ve Dosyalarım uygulama önbellek bilgilerini gösteriyor.

    Ayrıca Galaxy Fold 3 özelinde, kamera uygulamasında yer alan Pro modlar için gelişmiş Flex Modu düzeni, Yakalama Görünümü'nde birden fazla fotoğraf seçmeye yönelik yeni bir seçenek gibi bazı ek avantajlar sunulduğunu belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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