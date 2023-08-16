- Samsung One UI 5.1.1 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu
- One UI 5.1.1 güncellemesi alacak Galaxy Tab ve Watch modelleri
- Yorumlar
Samsung One UI 5.1.1 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu
Bilmeyenler için One UI 5.1.1 güncellemesi, özellikle katlanabilir cihazlar için önemli yenilikler içerecek. Buna göre Galaxy Z Fold/Flip 4, Fold/Flip 3, Fold 2 ve Galaxy Flip gibi eski nesil cihazlar, Galaxy Z Fold 5 / Flip 5'te karşımıza çıkan çeşitli özelliklere kavuşacak. Bunlardan ilki, Çoklu Pencere modu. Bu özellik medya oynatma işlemi sırasında herhangi bir kesilme olmadan iki uygulamanın eş zamanlı olarak kullanılmasına olanak tanıyacak.
Ayrıca Galaxy Z Fold 4, Z Flip5 ve Tab S8, uygulamaları açmanıza, düzenlerini yeniden konumlandırmanıza, aralarında geçiş yapmanıza veya gizleme seçeneğiyle pop-up çoklu görev yeteneğine kavuşacak. Pop-up görünümden çoklu pencere moduna ise hızlı bir biçimde geçiş yapılabilecek. Galaxy tablet ve katlanabilirlere gelen bir diğer özellik ise, iki elle sürükle bırak işlevi. Böylece kullanıcılar, birden çok dosyayı hızlı bir şekilde seçebilecek.
Diğer tarafta Watch 5 ve Watch 4 serisi, uyku puanının ayrıntılı bir şekilde raporlanmasını sağlayan Uyku Bilgileri özelliğine kavuşacak. Daha eski Galaxy Watch kullanıcılarına ise, daha fazla saat yüzü seçeneği ve uyumlu Galaxy telefonlar için uzaktan deklanşör işlevi görmesini sağlayan bir özellik sunulacak. İşte One UI 5.1.1 güncellemesi alacağı doğrulanan cihazlar:
One UI 5.1.1 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3 5G
- Galaxy Z Flip 3 5G
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
One UI 5.1.1 güncellemesi alacak Galaxy Tab ve Watch modelleri
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro
- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch 4 Classic
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.