Tam Boyutta Gör Android 14 tabanlı One UI 6.0 için hazırlıklarını sürdüren Samsung, daha önce One UI 5.1.1 beta sürümünün testlerine başlamıştı. Bugün Koreli dev, One UI 5.1.1 güncellemesi alacak Galaxy cihazları açıkladı. Peki listede hangi cihazlar bulunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Samsung One UI 5.1.1 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu

Bilmeyenler için One UI 5.1.1 güncellemesi, özellikle katlanabilir cihazlar için önemli yenilikler içerecek. Buna göre Galaxy Z Fold/Flip 4, Fold/Flip 3, Fold 2 ve Galaxy Flip gibi eski nesil cihazlar, Galaxy Z Fold 5 / Flip 5'te karşımıza çıkan çeşitli özelliklere kavuşacak. Bunlardan ilki, Çoklu Pencere modu. Bu özellik medya oynatma işlemi sırasında herhangi bir kesilme olmadan iki uygulamanın eş zamanlı olarak kullanılmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca Galaxy Z Fold 4, Z Flip5 ve Tab S8, uygulamaları açmanıza, düzenlerini yeniden konumlandırmanıza, aralarında geçiş yapmanıza veya gizleme seçeneğiyle pop-up çoklu görev yeteneğine kavuşacak. Pop-up görünümden çoklu pencere moduna ise hızlı bir biçimde geçiş yapılabilecek. Galaxy tablet ve katlanabilirlere gelen bir diğer özellik ise, iki elle sürükle bırak işlevi. Böylece kullanıcılar, birden çok dosyayı hızlı bir şekilde seçebilecek.

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Diğer tarafta Watch 5 ve Watch 4 serisi, uyku puanının ayrıntılı bir şekilde raporlanmasını sağlayan Uyku Bilgileri özelliğine kavuşacak. Daha eski Galaxy Watch kullanıcılarına ise, daha fazla saat yüzü seçeneği ve uyumlu Galaxy telefonlar için uzaktan deklanşör işlevi görmesini sağlayan bir özellik sunulacak. İşte One UI 5.1.1 güncellemesi alacağı doğrulanan cihazlar:

One UI 5.1.1 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

One UI 5.1.1 güncellemesi alacak Galaxy Tab ve Watch modelleri

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

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Samsung One UI 5.1.1 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu