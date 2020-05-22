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    Samsung'dan orta segmente iki yeni akıllı telefon geliyor: Galaxy M31s ve M51

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakında iki orta segment akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Galaxy M31s ve M51 adıyla çıkacak cihazlar 64MP kamera ile gelecekler.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'dan orta segmente iki yeni akıllı telefon geliyor: Galaxy M31s ve M51
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    Gelen yeni bilgilere göre Güney Koreli şirket Samsung, dört bileşenli bir ana kamera ile donatılmış olan iki yeni orta menzilli akıllı telefonu piyasaya sürmeye yakın. Bu cihazlar Galaxy M31s ve Galaxy M51 isimlendirmesiyle çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor"

    5G desteği olmayacak

    Galaxy M31s modelinin sunumunun Mayıs ayı sonunda veya Haziran başında yapılacağı iddia ediliyor. Galaxy M51 ise önümüzdeki ayın sonunda tanıtılacak, ancak raflara çıkması Temmuz'a kadar ertelenebilir. Her iki akıllı telefonun dörtlü kamerası da 64 megapiksel ana sensör (muhtemelen Samsung ISOCELL Bright GW1) içerecek. M serisinin yeni üyelerinin Android 10 işletim sistemi tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile geleceğini de belirtelim.

    Samsung'dan orta segmente iki yeni akıllı telefon geliyor: Galaxy M31s ve M51
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    Tüm bunlara ek olarak iki cihazın da 128GB depolama alanı ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelmeleri bekleniyor. Ayrıca Galaxy M31s'in Exynos 9611 işlemci, 32 megapiksel ön kamera ve 6.000 mAh pil taşıyacağı iddia ediliyor. Söz konusu 64 megapiksel sensöre ek olarak cihazın arka kamerası, bir 8MP sensör ve iki de 5MP sensör içerecek. Her iki yeni ürün de dördüncü nesil 4G / LTE mobil ağlarda kullanılmak üzere piyasaya sunulacak. Fiyatlandırmaları konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-m31s-m51-india-launch-timeline-camera-exclusive/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 14 dk.
    Adamlar artık isim değiştirmeye tenezzül etmiyor
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    rwo (rwo ) 24 dk.
    sevgili samsung segent çıkara çıkara amiplerden daha hızlı çoğalır oldunuz habire model çıkarmayın fiyatları makul sevyelere çekin.
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    kubilaykara (Kubilay Kara) 44 dk.
    Yani işin kakasını çıkardı samsung.
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