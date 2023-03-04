Samsung geçen yıl 11 milyon katlanabilir akıllı telefon sattı

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon segmentine erken girmesinin avantajı ile büyük bir hakimiyet sağlayan Samsung, satışlarda da bunu net bir şekilde görüyor. Geçen yıl en çok Samsung telefonlar satıldı.

Samsung ne kadar katlanabilir telefon sattı?

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre geçen yıl toplamda 14.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı. Bunun 11 milyonu sadece Samsung markasının elinden çıktı ve yüzde 80 civarında bir pazar payına sahip.

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Huawei yaklaşık 2 milyon katlanabilir telefon satışı yaparken Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor gibi markalar 500 binden az satış yapmış. Motorola ise sadece 40 bin adet katlanabilir akıllı telefon satabilmiş.

Araştırmada bu yıl 30 milyon civarında katlanabilir ekranlı akıllı telefon satılacağı ön görülüyor. Bu tablo devam ederse Samsung toplamda 24 milyon civarında bir satış rakamına imza atacak. Huawei de 4 milyona çıkacak. Çinli üreticilerin deniz aşırı ülkelerde de satış yapmasının bu tabloyu değiştirebileceği düşünülüyor.

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