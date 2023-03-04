Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung geçen yıl 11 milyon katlanabilir akıllı telefon sattı

    Katlanabilir ekranlı akıllı telefon satışlarında Samsung tartışmasız bir liderliğe sahip. Öyle ki pazar genelinde satılan telefonların neredeyse yüzde 80’i Samsung’a ait. 
    Oy Ver
    Samsung
    Katlanabilir ekranlı akıllı telefon segmentine erken girmesinin avantajı ile büyük bir hakimiyet sağlayan Samsung, satışlarda da bunu net bir şekilde görüyor. Geçen yıl en çok Samsung telefonlar satıldı.

    Samsung ne kadar katlanabilir telefon sattı?

    Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre geçen yıl toplamda 14.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı. Bunun 11 milyonu sadece Samsung markasının elinden çıktı ve yüzde 80 civarında bir pazar payına sahip.

    Huawei yaklaşık 2 milyon katlanabilir telefon satışı yaparken Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor gibi markalar 500 binden az satış yapmış. Motorola ise sadece 40 bin adet katlanabilir akıllı telefon satabilmiş.

    Araştırmada bu yıl 30 milyon civarında katlanabilir ekranlı akıllı telefon satılacağı ön görülüyor. Bu tablo devam ederse Samsung toplamda 24 milyon civarında bir satış rakamına imza atacak. Huawei de 4 milyona çıkacak. Çinli üreticilerin deniz aşırı ülkelerde de satış yapmasının bu tabloyu değiştirebileceği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uygulama içi satın alma hilesi kilo aldiran antidepresan isimleri ford focus ghia yorumları büyükçekmece"nin en güzel mahallesi kös yetmezliği bitkisel tedavi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız