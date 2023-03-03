LG’den salvo: Samsung QD OLED ekran yanığına daha yatkın

LG’den Samsung’a eleştiri
Samsung 2018 yılında QD OLED adını verdiği ekran teknolojisini duyurmuştu. OLED paneller kendi ışığını üretebilirken ekranlar büyüdükçe parlaklık konusunda sıkıntı yaşamaya başlıyordu. Yeşil ve kırmızı kuantum nokta filtreleri ile mavi renkli OLED’leri öne çıkaran Samsung, böylece renk bozulmasının önüne geçebiliyor ve parlaklığı en yüksek seviyeye çıkarıyordu.
LG Display yaptığı açıklamada QD OLED ekranların kullandığı alt piksellerin daha fazla strese maruz kaldığını ve bu nedenle kendi WOLED ekranlarına göre ekran yanıklarına daha yatkın olduğunu belirtti. Rtings tarafından bu ay açıklanacak uzun ekran testlerinde de bu konunun yer aldığı ifade ediliyor.
Samsung da geçtiğimiz aylarda LG’nin OLED ekranlarında renk yanıklarının fazla olduğunu ve o döneme kadar kendi OLED ürünlerinde böyle bir soruna rastlamadığını duyurmuştu. LG aslında buna misilleme yapmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez