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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan üç Kez katlanabilen telefon geliyor: İşte bildiklerimiz

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, bu yıl sürpriz bir model ile karşımıza çıkabilir. Şimdi de Koreli devin üç kez katlanabilen bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
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    Samsung'dan üç Kez katlanabilen telefon geliyor! İşte bilinenler Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdüren Samsung, bu yıl sürpriz bir model ile karşımıza çıkabilir. Bilindiği üzere Koreli dev, 2021 yılında üç kez katlanabilen akıllı telefon için patent başvurusunda bulunmuştu. Şimdi yeni sızıntılar, bu modelin beklenenden daha yakın olduğunu gösteriyor.

    Samsung Tri-Fold 2023 yılında tanıtılabilir

    Bildirilenlere göre Samsung, 2023 yılı için "Üç kez katlanabilen" yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Hatırlayacak olursak Koreli dev, geride bıraktığımız CES 2023 Fuarı'nda üç kez katlanabilen Tri-Fold konsepti ile karşımıza çıktı. Ancak bu tasarımın nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdi.

    Paylaşılan bilgilere göre Samsung Tri-Fold, CES’te sergilenen konsepte benzer şekilde çift menteşeli ve üç parçalı bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Ek olarak cihazın ayrıntıları hala belirsiz olsa da, kaputun altında Galaxy S23 serisine güç veren Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile karşılaşabiliriz.

    Samsung, yeni sızıntı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak doğrulanırsa, Tri-Fold modelinin katlanabilir pazara yeni bir soluk getireceğini söyleyebiliriz. Nitekim son birkaç yıldır temelde tek menteşeli katlanabilir modeller ile karşılaşıyoruz. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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