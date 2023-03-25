Samsung'dan üç Kez katlanabilen telefon geliyor: İşte bildiklerimiz

Samsung Tri-Fold 2023 yılında tanıtılabilir
Bildirilenlere göre Samsung, 2023 yılı için "Üç kez katlanabilen" yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Hatırlayacak olursak Koreli dev, geride bıraktığımız CES 2023 Fuarı'nda üç kez katlanabilen Tri-Fold konsepti ile karşımıza çıktı. Ancak bu tasarımın nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdi.
Paylaşılan bilgilere göre Samsung Tri-Fold, CES’te sergilenen konsepte benzer şekilde çift menteşeli ve üç parçalı bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Ek olarak cihazın ayrıntıları hala belirsiz olsa da, kaputun altında Galaxy S23 serisine güç veren Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile karşılaşabiliriz.
Samsung, yeni sızıntı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak doğrulanırsa, Tri-Fold modelinin katlanabilir pazara yeni bir soluk getireceğini söyleyebiliriz. Nitekim son birkaç yıldır temelde tek menteşeli katlanabilir modeller ile karşılaşıyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)