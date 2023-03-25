Samsung'dan üç Kez katlanabilen telefon geliyor: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Günümüzde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdüren Samsung, bu yıl sürpriz bir model ile karşımıza çıkabilir. Bilindiği üzere Koreli dev, 2021 yılında üç kez katlanabilen akıllı telefon için patent başvurusunda bulunmuştu. Şimdi yeni sızıntılar, bu modelin beklenenden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Samsung Tri-Fold 2023 yılında tanıtılabilir

Bildirilenlere göre Samsung, 2023 yılı için "Üç kez katlanabilen" yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Hatırlayacak olursak Koreli dev, geride bıraktığımız CES 2023 Fuarı'nda üç kez katlanabilen Tri-Fold konsepti ile karşımıza çıktı. Ancak bu tasarımın nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdi.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung Tri-Fold, CES’te sergilenen konsepte benzer şekilde çift menteşeli ve üç parçalı bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Ek olarak cihazın ayrıntıları hala belirsiz olsa da, kaputun altında Galaxy S23 serisine güç veren Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile karşılaşabiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 5 tasarım detayları sızdırıldı 5 gün önce eklendi

Samsung, yeni sızıntı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak doğrulanırsa, Tri-Fold modelinin katlanabilir pazara yeni bir soluk getireceğini söyleyebiliriz. Nitekim son birkaç yıldır temelde tek menteşeli katlanabilir modeller ile karşılaşıyoruz.

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