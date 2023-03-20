Galaxy Z Fold 5 hakkında yeni bilgiler: Tasarım değişmeyecek

Galaxy Z Fold 4'ten ayırt etmesi güç olacak
Galaxy Z Fold 5’in, Galaxy Z Fold 4 ile aynı 6.2 inç kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Yeni modelin yalnızca 0.2mm daha ince olacağı söyleniyor. Ancak katlandığında arada boşluk göze çarpmayacak ve 1mm daha ince olacak.
Galaxy S23 serisindeki özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak telefon, yeni menteşe tasarımını kullanacak. Su damlası şeklinde olduğu bildirilen yeni menteşe, telefonun tamamen düz bir şekilde katlanmasını ve ana ekranda neredeyse hiç katlama izi görünmemesini sağlayacak. Z Fold 5, önceki modelden çok da hafif olmayacak.
Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4 ile aynı tasarıma sahip olmakla kalmayacak kamera tarafında da geliştirme sunmayacak. Samsung’un telefonun arka kamera donanımını değiştirmeyeceği söyleniyor. IPx8 sertifikasına sahip olacak telefon, Android 13 ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)