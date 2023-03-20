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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 5 hakkında yeni bilgiler: Tasarım değişmeyecek

    Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Samsung yeni katlanır telefon modelleri olacak. Sızdırılan bilgilere göre, Samsung yalnızca Galaxy Z Flip 5’te tasarımsal değişikliğe gidecek.
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    samsung galaxy z fold 5 tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy Z Flip 5 katlanır telefonunda büyük tasarım değişikliğine gitmesi, Galaxy Z Fold 5’te tasarımı aynı tutması bekleniyor. Tipster Ice Universe, şirketin yeni katlanan telefonlar hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    Galaxy Z Fold 4'ten ayırt etmesi güç olacak

    Galaxy Z Fold 5’in, Galaxy Z Fold 4 ile aynı 6.2 inç kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Yeni modelin yalnızca 0.2mm daha ince olacağı söyleniyor. Ancak katlandığında arada boşluk göze çarpmayacak ve 1mm daha ince olacak.

    Galaxy S23 serisindeki özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak telefon, yeni menteşe tasarımını kullanacak. Su damlası şeklinde olduğu bildirilen yeni menteşe, telefonun tamamen düz bir şekilde katlanmasını ve ana ekranda neredeyse hiç katlama izi görünmemesini sağlayacak. Z Fold 5, önceki modelden çok da hafif olmayacak.

    Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4 ile aynı tasarıma sahip olmakla kalmayacak kamera tarafında da geliştirme sunmayacak. Samsung’un telefonun arka kamera donanımını değiştirmeyeceği söyleniyor. IPx8 sertifikasına sahip olacak telefon, Android 13 ile gelecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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