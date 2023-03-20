Galaxy Z Fold 5 hakkında yeni bilgiler: Tasarım değişmeyecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy Z Flip 5 katlanır telefonunda büyük tasarım değişikliğine gitmesi, Galaxy Z Fold 5’te tasarımı aynı tutması bekleniyor. Tipster Ice Universe, şirketin yeni katlanan telefonlar hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Samsung Galaxy Z Flip 5'in kilit özellikleri belli oldu! 3 hf. önce eklendi

Galaxy Z Fold 4'ten ayırt etmesi güç olacak

Galaxy Z Fold 5’in, Galaxy Z Fold 4 ile aynı 6.2 inç kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Yeni modelin yalnızca 0.2mm daha ince olacağı söyleniyor. Ancak katlandığında arada boşluk göze çarpmayacak ve 1mm daha ince olacak.

Galaxy S23 serisindeki özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak telefon, yeni menteşe tasarımını kullanacak. Su damlası şeklinde olduğu bildirilen yeni menteşe, telefonun tamamen düz bir şekilde katlanmasını ve ana ekranda neredeyse hiç katlama izi görünmemesini sağlayacak. Z Fold 5, önceki modelden çok da hafif olmayacak.

Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4 ile aynı tasarıma sahip olmakla kalmayacak kamera tarafında da geliştirme sunmayacak. Samsung’un telefonun arka kamera donanımını değiştirmeyeceği söyleniyor. IPx8 sertifikasına sahip olacak telefon, Android 13 ile gelecek.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 tasarım detayları sızdırıldı