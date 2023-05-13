Samsung, DDR4 bellek üretiminde kesinti yapacak

Samsung, DDR4 üretimini düşürüyor
Dünyanın en büyük DRAM çip üreticilerinden biri olan Samsung, oldukça kritik bir dönem yaşıyor. Şirketin gelirleri 2023'ün ilk çeyreğinde yıldan yıla yüzde 18'lik bir düşüş yaşarken, kârlar da son 14 yılın en kötü sonucuyla (-%95) adeta buharlaştı. Küresel DRAM ve SSD fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da ucuzlaması bekleniyor ki bu da üreticilerin toparlanmalarını açıkça zorlaştırıyor. Samsung kısa bir süre önce çip üretiminde kesintiye gitmeye hazırlandığını açıkladı ve şimdi bu kesintinin büyük olasılıkla önemli bir kesinti olacağını biliyoruz.
Samsung geçtiğimiz yıl da DDR3 belleklerin üretimini ciddi oranda azaltmıştı. Firma o dönem kurumsal veya tüketici müşterilerini yeni teknolojilere yönlendirmek istiyordu. Görünüşe göre firma yine benzer bir politika sürecine giriş yapıyor. Fakat farklı olarak artık tüketiciler yüksek teknoloji harcamaları konusunda daha muhafazakâr bir yaklaşım benimsiyor. Birkaç çeyrek sürmesi beklenen bu üretim azaltması sonucunda Samsung, fiyatların toparlanmasını bekliyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.