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    Samsung, DDR4 bellek üretiminde kesinti yapacak

    Küresel pazar koşullarının ciddi bir şekilde etkilediği Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zorlu piyasa koşullarına dayanmak için DDR4 bellek üretiminde kesintiye gidecek.
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    Samsung, DDR4 bellek üretiminde kesinti yapacak Tam Boyutta Gör
    Küresel olarak ekran kartı haricindeki diğer donanım bileşenleri tüketiciler için uzuna bir zamandır bu kadar iyi olmamıştı. Zira SSD sürücüler için bellek yongaları ve DRAM bellek modülleri şu anda çok uygun fiyatlı ve üreticiler işlerini bu yeni eğilime adapte etmek için mücadele ediyor. Düşen bellek fiyatları tüketicilerin işine gelirken bir yandan da Samsung, piyasa koşullarına ayak uydurmak için DDR4 bellek üretimini azaltmayı hedefliyor.

    Samsung, DDR4 üretimini düşürüyor

    Dünyanın en büyük DRAM çip üreticilerinden biri olan Samsung, oldukça kritik bir dönem yaşıyor. Şirketin gelirleri 2023'ün ilk çeyreğinde yıldan yıla yüzde 18'lik bir düşüş yaşarken, kârlar da son 14 yılın en kötü sonucuyla (-%95) adeta buharlaştı. Küresel DRAM ve SSD fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da ucuzlaması bekleniyor ki bu da üreticilerin toparlanmalarını açıkça zorlaştırıyor. Samsung kısa bir süre önce çip üretiminde kesintiye gitmeye hazırlandığını açıkladı ve şimdi bu kesintinin büyük olasılıkla önemli bir kesinti olacağını biliyoruz.

    Samsung, DDR4 bellek üretiminde kesinti yapacak Tam Boyutta Gör
    Koreli devin en az 3 ila 6 ay (iki çeyrek) sürecek bir hamleyle DDR4 bellek modülleri için çip üretimini azaltması bekleniyor. Samsung'un toplam yonga plakası girdisi yüzde 5-7 oranında azalacak ve bu da zaten zor durumda olan pazar üzerinde muhtemelen daha da olumsuz sonuçlar doğuracak. Samsung, tahmini yüzde 45'lik pazar payı ile dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi konumunda. Aynı şekilde Samsung’un bu yıl yüzde 25 daha az DRAM yongası üretmesi bekleniyor.

    Samsung geçtiğimiz yıl da DDR3 belleklerin üretimini ciddi oranda azaltmıştı. Firma o dönem kurumsal veya tüketici müşterilerini yeni teknolojilere yönlendirmek istiyordu. Görünüşe göre firma yine benzer bir politika sürecine giriş yapıyor. Fakat farklı olarak artık tüketiciler yüksek teknoloji harcamaları konusunda daha muhafazakâr bir yaklaşım benimsiyor. Birkaç çeyrek sürmesi beklenen bu üretim azaltması sonucunda Samsung, fiyatların toparlanmasını bekliyor olabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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