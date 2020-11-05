Samsung; derinlik odaklı yeni ISOCELL Vision sensörünü duyurdu

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Son dönemde akıllı telefonlarda kamera sayısı hızla yükselmeye başladı ve üreticiler talebe yetişmekte zorlanıyor. Bu sınıfta yükselen diğer bir ivme ise derinlik odaklı ToF sensörlerinde yaşanıyor.

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ISOCELL Vizion 33D neler sunuyor?

Derinlik efekti, yüz tanıma ve zengin gerçeklik gibi alanlarda daha iyi performans sergileyen 3D ToF sensörler bir süredir akıllı telefon üreticilerinin gözdesi durumunda. Talebin aşırı arttığı sınıfa Samsung da ISOCELL Vision markası ile ilk adımını atmıştı. Markanın ilk ürünü ise ISOCELL Vizion 33D oldu.

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ISOCELL Vizion 33D sensörü 4 bağlantılı demodülasyon sistemine sahip. Bu sistem her pikselin 0, 90, 180 ve 270 dereceden aynı anda sinyal almasını sağlıyor. Yani tek çekimde bu dört açıdan gelen sinyaller ile çok daha fazla derinlik bilgisi elde ediliyor. Bu sayede hareketli nesnelerde bile düşük gecikme ile takip yapılabiliyor.

Samsung yeni sensörün fotoğraf ve video bulanıklaştırma, yüz tanıma, 3D tarama ve sanal gerçeklik tecrübelerinde en iyi performansı sunacağını belirtiyor. ISOCELL Vizion 33D için henüz bir çıkış tarihi verilmedi ancak en yakın ihtimal Galaxy S21 serisi.

https://www.sammobile.com/news/samsung-back-tof-game-new-isocell-vizion-33d-sensor/

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