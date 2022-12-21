32 inç IPS: Samsung Dragon Knight G7 oyuncu monitörü tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Samsung Dragon Knight G7 için aktarılan bilgiler arasında bu donanımın 5 Ocak 2023 - 8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2023 etkinliğinde Odyssey adı ile kullanıcıların karşısına çıkacağı var. Peki kendisi teknik yetkinlik açısından neler sunuyor?

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Samsung Dragon Knight G7 özellikleri

UHD / 4K çözünürlüğe ve 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bu donanımın ekran çözünürlüğü 3840 x 2160. 32 inçlik bir IPS ekrana ev sahipliği yapan Samsung Dragon Knight G7'de DCI-P3 renk spektrumu oranı yüzde 95.

Kullanıcıları 1 ms tepki süresi (GtG) ve minimum 400 nitlik parlaklığı garanti eden VESA DisplayHDR 400 sertifikası da karşılıyor. Bu oyuncu monitörü AMD ve NVIDIA grafik kartlarıyla görüntü yırtılmasını azaltmak için AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Samsung Dragon Knight G7 fiyatı

Bu monitör 4999 CNY (717 dolar) karşılığında satın alınabiliyor. Kendisinin ülkemiz için vergisiz fiyatı 13,384.19 TL. Samsung Dragon Knight G7'nin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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