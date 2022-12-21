32 inç IPS: Samsung Dragon Knight G7 oyuncu monitörü tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Dragon Knight G7 özellikleri
UHD / 4K çözünürlüğe ve 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bu donanımın ekran çözünürlüğü 3840 x 2160. 32 inçlik bir IPS ekrana ev sahipliği yapan Samsung Dragon Knight G7'de DCI-P3 renk spektrumu oranı yüzde 95.
Kullanıcıları 1 ms tepki süresi (GtG) ve minimum 400 nitlik parlaklığı garanti eden VESA DisplayHDR 400 sertifikası da karşılıyor. Bu oyuncu monitörü AMD ve NVIDIA grafik kartlarıyla görüntü yırtılmasını azaltmak için AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.
Samsung Dragon Knight G7 fiyatı
Bu monitör 4999 CNY (717 dolar) karşılığında satın alınabiliyor. Kendisinin ülkemiz için vergisiz fiyatı 13,384.19 TL. Samsung Dragon Knight G7'nin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...