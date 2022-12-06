Dell Alienware yeni kavisli oyuncu monitörünü duyurdu

Dell Alienware AW3423DWF özellikleri ve fiyatı
34 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlüğünde kavisli bir ekrana sahip olan Alienware monitörü, panel olarak kuantum dot LED teknolojisini benimsemiş. Standart OLED panellere göre daha yüksek parlaklık ve daha geniş bir renk spektrumu elde edilebiliyor. Ayrıca maliyetler de daha düşük.
Dell Alienware UWQHD monitör modelinde VESA TrueBlack 400 sertifikası ile siyah renklerde derinlik elde edilirken standart parlaklık ise 1000 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor. Tazeleme hızı 165hz iken tepki süresi de 0.1ms olarak belirlenmiş. Kavis çapı ise 1800R.
1.07 milyar renk sunan panel 1000000:1 kontrast oranı, AMD FreeSync Premium Pro ve VESA AdaptiveSync Display desteği, DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 downstream x 4, USB 3.2 upstream x 1 şeklinde özelliklere sahip. Dell Alienware AW3423DWF modeli 1049$ etiketiyle piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım