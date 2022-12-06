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    Dell Alienware yeni kavisli oyuncu monitörünü duyurdu

    Dell Alienware AW3423DWF QLED oyuncu monitörü daha yüksek parlaklık ve daha geniş bir renk spektrumu ile gelirken 1800R kavis çapı ile de yoğunluğu arttırıyor.  
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    Dell Alienware AW3423DWF QLED Tam Boyutta Gör
    Global çapta yaşanan ekonomik krize rağmen oyuncu sektörü yeni ürünlerle büyümeye devam ediyor. Dell Alienware premium seviyede özellikler sunan yeni kavisli oyuncu monitörünü tanıttı.

    Dell Alienware AW3423DWF özellikleri ve fiyatı

    34 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlüğünde kavisli bir ekrana sahip olan Alienware monitörü, panel olarak kuantum dot LED teknolojisini benimsemiş. Standart OLED panellere göre daha yüksek parlaklık ve daha geniş bir renk spektrumu elde edilebiliyor. Ayrıca maliyetler de daha düşük.

    Dell Alienware UWQHD monitör modelinde VESA TrueBlack 400 sertifikası ile siyah renklerde derinlik elde edilirken standart parlaklık ise 1000 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor. Tazeleme hızı 165hz iken tepki süresi de 0.1ms olarak belirlenmiş. Kavis çapı ise 1800R.

    1.07 milyar renk sunan panel 1000000:1 kontrast oranı, AMD FreeSync Premium Pro ve VESA AdaptiveSync Display desteği, DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 downstream x 4, USB 3.2 upstream x 1 şeklinde özelliklere sahip. Dell Alienware AW3423DWF modeli 1049$ etiketiyle piyasada olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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