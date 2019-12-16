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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekte piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlarında 144 megapiksel kamera kullanacak. Şirket bu konuda çalışmalara başladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor
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    Akıllı telefon kameraları her geçen gün daha da gelişiyor. Sektördeki uzun süreli durgunluğun ardından önce üst sınıf modellerde 12 megapiksel sensörler görmeye başladık. Şimdi ise 48, 64 ve hatta 108 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralar kullanılıyor.

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    Görünüşe bakılırsa üreticiler bununla da yetinmeyecek. İçeriden sızdırılan son bilgilere göre Samsung, 144 megapiksel çözünürlükte optik görüntü sensörleri üretmek için 14 nanometre fabrikasyon sürecini kullanmayı planlıyor.

    Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor
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    144 megapiksel sensör ne zaman hazır olacak?

    Henüz konuyla ilgili çok fazla detay yok. Ancak önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11'de 108 megapiksel sensöre yer verileceğini biliyoruz. Bunu göz önüne alarak 144 megapiksel sensörü 2020'nin ikinci yarısı ve hatta 2021'den önce görme ihtimalimizin son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1206499590389682176 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 18 dk.
    Megapixelin hiçbir önemi yok. Benim S9Plus'ım 12mp ve 64 mplik Redmi Note 8 Pro'dan çok daha başarılı çekimler yapıyor. Özellikle düşük ışık perfomansında bariz çok çok önde. Yani MP işin ticari stratejisi, önemli olan diyafram değeri ve sensörün ışık toplama yeteneği
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    Rachsuchtig 1 sa.
    S9 Plusta bir fotografin boyutu 8 megabyte. Bunlarda ne kadar olur 500 gb hafiza olmali standart
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    AribyAriana 2 sa.
    144 MP yetmez. Qualcomm 865, 200 MP destekliyor. Bana acilen 200 MP lazım. :) Ne de olsa işlemciden randıman almam lazım.
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    deoks 2 sa.
    20 metrelik afiş basacağız ya çok lazımdı. Bir ara işlemcide çekirdek yarışı vardı şimdi de bu çıktı. 12 mp ile 100 mp foto arasındaki farklara bakıyorsun yok gibi birşey.
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    koyunsayar 2 sa.
    Kamerada Samsung işinize gelsede gelmesede



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    MertDrx 2 sa. koyunsayar
    Samsung sizin gördüğünüzü değil sizin görmek istediğinizi çekiyor. Apple da çok farklı değil bu konuda. Makyözden daha iyi makyaj yapan program kullanıyorlar sizde iyi çekiyor sanıyorsunuz.
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    Moşer 2 sa. yeni yorumcu
    xiaomi tabi 100 megapikseli basınca samsungta düğmeye basacak
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    White Water 2 sa. Moşer
    Aslında onu da Samsung basmıştı (Xiaomi değil). Yani Samsung kendi kendine mi basmış oldu sana göre?
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    eAkman 2 sa. Moşer
    O sensor de samsunga ait
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    samsung, kamera ve
    5 etiket daha 144 megapiksel sensör Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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