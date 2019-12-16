Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor

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Akıllı telefon kameraları her geçen gün daha da gelişiyor. Sektördeki uzun süreli durgunluğun ardından önce üst sınıf modellerde 12 megapiksel sensörler görmeye başladık. Şimdi ise 48, 64 ve hatta 108 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralar kullanılıyor.

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Görünüşe bakılırsa üreticiler bununla da yetinmeyecek. İçeriden sızdırılan son bilgilere göre Samsung, 144 megapiksel çözünürlükte optik görüntü sensörleri üretmek için 14 nanometre fabrikasyon sürecini kullanmayı planlıyor.

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144 megapiksel sensör ne zaman hazır olacak?

Henüz konuyla ilgili çok fazla detay yok. Ancak önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11'de 108 megapiksel sensöre yer verileceğini biliyoruz. Bunu göz önüne alarak 144 megapiksel sensörü 2020'nin ikinci yarısı ve hatta 2021'den önce görme ihtimalimizin son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1206499590389682176