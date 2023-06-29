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    Samsung 2025'te dünyanın en gelişmiş mobil çiplerini üretmeye başlayacak

    Samsung, sektörün tartışmasız lideri olan TSMC'yi yakalamaya çalışırken, öncü yongalar da dahil olmak üzere yonga üretim işini genişletmek için yol haritasını belirledi.
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    Samsung dünyanın en gelişmiş mobil çiplerini üretmeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, bir süre önce lider Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) şirketini yakalamaya çalışırken, öncü yarı iletkenler de dahil olmak üzere çip üretim işini genişletmek için önemli hedeflerin olduğu yol haritasını belirledi. Samsung’un planlarına göre 2025 yılında teknolojik üstünlüğün ele alınması bulunuyor.

    Samsung’un hedefi 2025’te TSMC’yi geçmek

    Belki de en çok akıllı telefonlarıyla tanınan Güney Koreli teknoloji şirketi, ana kâr kaynağı olarak esasında büyük bir yarı iletken işine sahip. Samsung’un bu yarı iletken fabrikaları veri merkezlerine, dizüstü bilgisayarlara, otomobillere ve daha pek çok elektronik alete giren bellek çiplerini üretiyor. Samsung, sadece TSMC gibi çip üretiminde değil aynı zamanda Exynos yongalarıyla çip tasarım tarafında da bulunuyor.

    Samsung dünyanın en gelişmiş mobil çiplerini üretmeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında Samsung, 2025 yılında 2 nanometre süreciyle çip üretmeye başlayacağını söylemişti. Şirket şimdi daha ayrıntılı bir yol haritası vererek 2025 yılında mobil uygulamalar için 2 nm sürecinin seri üretimine başlayacağını, ardından 2026'da yüksek performanslı bilgi işlem ve 2027'de otomotiv için üretimini genişleteceğini açıkladı. Samsung, kısmen OpenAI'nin ChatGPT'sinin popülaritesiyle teşvik edilen teknolojinin büyümesinden faydalanmayı hedefliyor diyebiliriz. ChatGPT gibi dev yapay zeka algoritmaları çok güçlü bir bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bunlar da Nvidia ve AMD’nin özel tasarımlı çipleriyle sağlanıyor.

    Nvidia’nın çözümleri yapay zeka işlerinde yok satarken firma üretimini TSMC üzerinden gerçekleştiriyor. Samsung'un dökümhanesi, dünyanın en büyük fason üreticisi olan Tayvanlı TSMC'nin bir miktar gerisinde. Counterpoint Research'e göre, yılın ilk çeyreğinde TSMC küresel yarı iletken dökümhane gelirlerinin yüzde 59'unu oluştururken, bu oran Samsung için yüzde 13'tü. Samsung şimdi kapasitesini artırarak ve çip pazarındaki yüksek büyüme alanları için bir yol haritası belirleyerek arayı kapatmaya çalışıyor. Samsung ayrıca 1,4 nm sürecinin planlandığı gibi 2027 yılında başlayacağını da yineledi.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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