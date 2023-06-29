Samsung 2025'te dünyanın en gelişmiş mobil çiplerini üretmeye başlayacak

Samsung’un hedefi 2025’te TSMC’yi geçmek
Belki de en çok akıllı telefonlarıyla tanınan Güney Koreli teknoloji şirketi, ana kâr kaynağı olarak esasında büyük bir yarı iletken işine sahip. Samsung’un bu yarı iletken fabrikaları veri merkezlerine, dizüstü bilgisayarlara, otomobillere ve daha pek çok elektronik alete giren bellek çiplerini üretiyor. Samsung, sadece TSMC gibi çip üretiminde değil aynı zamanda Exynos yongalarıyla çip tasarım tarafında da bulunuyor.
Nvidia’nın çözümleri yapay zeka işlerinde yok satarken firma üretimini TSMC üzerinden gerçekleştiriyor. Samsung'un dökümhanesi, dünyanın en büyük fason üreticisi olan Tayvanlı TSMC'nin bir miktar gerisinde. Counterpoint Research'e göre, yılın ilk çeyreğinde TSMC küresel yarı iletken dökümhane gelirlerinin yüzde 59'unu oluştururken, bu oran Samsung için yüzde 13'tü. Samsung şimdi kapasitesini artırarak ve çip pazarındaki yüksek büyüme alanları için bir yol haritası belirleyerek arayı kapatmaya çalışıyor. Samsung ayrıca 1,4 nm sürecinin planlandığı gibi 2027 yılında başlayacağını da yineledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D