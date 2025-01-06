Samsung, dünyanın ilk 5K 180Hz oyuncu monitörünü tanıttı

Odyssey OLED G8, G7 ve G6 tanıtıldı
Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF), 27 inç boyutunda 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 16:9 en boy oranına sahip OLED bir monitör. 0,03 ms tepki süresine sahip monitör, parlama önleyici ekrana ve NQ8 AI Gen 3 işlemcisine sahip. Bu çip, Samsung Gaming Hub ve yerel akıllı TV uygulamalarında görüntülenen içeriği 4K'ya yakın çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanıyor.
Serinin en dikkat çeken modeli olan Odyssey OLED G7 ise, 5K çözünürlük (5120x2160) ve 180 Hz yenileme hızına ek olarak 40 inç gibi devasa bir boyutuyla geliyor. Samsung, Odyssey G7'nin 5K çözünürlüğe sahip "dünyanın ilk 40 inçlik oyuncu monitörü" olduğunu söylüyor. Ancak detaylar henüz paylaşılmadı.
Son olarak Samsung gözlük takmaya gerek kalmadan 3D deneyimi sunan 27 inç boyutlarında Odyssey 3D'yi de (G90XF) tanıttı. Mercekli lens ve ön stereo kameraya sahip olan bu model, AI teknolojisi sayesinde 2D içeriği 3D'ye dönüştürerek hem oyun oynamayı hem de içerik görüntülemeyi geliştiriyor. Ayrıca etkinlik sırasında tanıtılan tüm modellere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Odyssey OLED G8: 27 inç OLED panel, 4K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı
- Odyssey OLED G7: 40 inç boyutunda ve 5K çözünürlük (5120x2160), 180 Hz yenileme hızı
- Odyssey OLED G6: 27 inç OLED ekran, 2560x1440 (QHD) çözünürlük ve 500 Hz yenileme hızı
Fiyat ve çıkış tarihi
Samsung, yeni Odyssey G6, G7 ve G8'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum, CES duyuruları için alışıldık olduğumuz bir durum. Önümüzdeki haftalarda bu modeller hakkında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: