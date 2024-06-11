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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE geliyor: Kamera özellikleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S23 FE modeli ile FE serisine tekrar geri dönen Samsung, yeni modeli tamamlamak üzere. Galaxy S24 FE için yeni bilgiler paylaşıldı. 
    Samsung Galaxy S24 FE geliyor: Kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı duyuran Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Galaxy S24 FE'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. 

    Samsung Galaxy S24 FE geliyor

    Yeni bir rapora göre Galaxy S24 FE, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan ISOCELL GN3 birincil kamera sensörünü koruyacak. Kaçıranlar için bu sensör, 50 MP çözünürlüğe ve 1,0μm pikselli 1/1,57" sensör boyutuna sahip. Ayrıca bunun yanında muhtemel olarak iki adet yardımcı sensörle karşılaşacağız.

    Galaxy S24 FE'de Exynos SoC'yi mi, yoksa Snapdragon SoC'yi mi göreceğimiz henüz bilinmiyor. Daha önceki raporlar ise 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB (UFS 4.0) depolama seçeneğine işaret ediyordu. Akıllı telefon, gücünü 4.500mAh kapasiteli pilden güç alacak. Dolayısıyla selefi gibi 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj sunması muhtemel.

    Galaxy S24 FE'nin AMOLED ekrana sahip olacağını söylemeye gerek yok. Boyutları ve yenileme hızı gibi ayrıntılar ise henüz gizli tutuluyor. Galaxy S24 FE'nin en erken sonbahar sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor ancak şu anda geliştirme aşamasında olduğu göz önüne alındığında bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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