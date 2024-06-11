Samsung Galaxy S24 FE geliyor: Kamera özellikleri sızdırıldı

Samsung Galaxy S24 FE geliyor
Yeni bir rapora göre Galaxy S24 FE, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan ISOCELL GN3 birincil kamera sensörünü koruyacak. Kaçıranlar için bu sensör, 50 MP çözünürlüğe ve 1,0μm pikselli 1/1,57" sensör boyutuna sahip. Ayrıca bunun yanında muhtemel olarak iki adet yardımcı sensörle karşılaşacağız.
Galaxy S24 FE'de Exynos SoC'yi mi, yoksa Snapdragon SoC'yi mi göreceğimiz henüz bilinmiyor. Daha önceki raporlar ise 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB (UFS 4.0) depolama seçeneğine işaret ediyordu. Akıllı telefon, gücünü 4.500mAh kapasiteli pilden güç alacak. Dolayısıyla selefi gibi 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj sunması muhtemel.
Galaxy S24 FE'nin AMOLED ekrana sahip olacağını söylemeye gerek yok. Boyutları ve yenileme hızı gibi ayrıntılar ise henüz gizli tutuluyor. Galaxy S24 FE'nin en erken sonbahar sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor ancak şu anda geliştirme aşamasında olduğu göz önüne alındığında bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.