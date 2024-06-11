Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı duyuran Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Galaxy S24 FE'nin bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 FE geliyor

Yeni bir rapora göre Galaxy S24 FE, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan ISOCELL GN3 birincil kamera sensörünü koruyacak. Kaçıranlar için bu sensör, 50 MP çözünürlüğe ve 1,0μm pikselli 1/1,57" sensör boyutuna sahip. Ayrıca bunun yanında muhtemel olarak iki adet yardımcı sensörle karşılaşacağız.

Galaxy S24 FE'de Exynos SoC'yi mi, yoksa Snapdragon SoC'yi mi göreceğimiz henüz bilinmiyor. Daha önceki raporlar ise 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB (UFS 4.0) depolama seçeneğine işaret ediyordu. Akıllı telefon, gücünü 4.500mAh kapasiteli pilden güç alacak. Dolayısıyla selefi gibi 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj sunması muhtemel.

Apple Intelligence Samsung’un diline düştü 10 sa. önce eklendi

Galaxy S24 FE'nin AMOLED ekrana sahip olacağını söylemeye gerek yok. Boyutları ve yenileme hızı gibi ayrıntılar ise henüz gizli tutuluyor. Galaxy S24 FE'nin en erken sonbahar sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor ancak şu anda geliştirme aşamasında olduğu göz önüne alındığında bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S24 FE geliyor: Kamera özellikleri sızdırıldı