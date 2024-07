Samsung’un ilk 3nm işlemcisi Exynos W1000 tanıtıldı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Samsung’un 3nm işlem sürecinde verim sorunları yaşadığı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Samsung bu iddiaları reddetse de iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Süreç bu şekilde ilerlerken Samsung, sürpriz bir duyuruya imza atarak ilk 3nm işlemcisi Exynos W1000’ü tanıttı. Samsung Exynos W1000 özellikleri ve detayları şu şekilde:

Exynos W1000 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung Exynos W1000, adından da anlaşılacağı üzere firmanın giyilebilir cihazlara yönelik geliştirdiği bir işlemci. Bir büyük performans çekirdeği ve dört küçük verimlilik çekirdeğine sahip olan Exynos W1000, önceki nesle göre çok ciddi kazanımlarla birlikte geliyor. Bu arada Samsung, Exynos W1000 çipini önümüzdeki hafta tanıtacağı Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'da kullanacak.

Tam Boyutta Gör Spesifik olarak Exynos W1000’ün performans çekirdeğini Cortex-A78, verimlilik çekirdeklerini Cortex-A55 oluşturuyor. Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm (muhtemelen SF3) süreci ile üretilen Exynos W1000, Exynos W930'a kıyasla 2,7 kat daha hızlı uygulama başlatma süreleri ve daha hızlı uygulamalar arası geçiş sağlıyor. Saf performans noktasında ise firma, yeni CPU’nun tek çekirdekte 3.4 kat, çok çekirdekte ise 3.7 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Bunlar oldukça iddialı değerler.

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında ARM’ın Mali-G68 MP2 GPU'sunu kullanan Exynos W1000, 640 x 640 piksel veya 960x540 piksel çözünürlüğe kadar ekranları destekliyor. Çip ayrıca entegre 32GB dahili depolama alanına sahip. Exynos W1000 için Samsung boyutu azaltmak, performans ve verimliliği artırmak için bazı yeni teknolojileri de kullanıyor. Güç verimliliğini ve ısı dağılımını artırmak için Fan-out Panel Level Packaging ve FOPLP paketleme teknolojisini kullanıyor. Bu, Exynos 2400’de gördüğümüz FOWLP’e benziyor.

Bunun yanı sıra gömülü paket üstü paket bellek teknolojisini kullanarak RAM ve depolamayı aynı çipin üzerine yerleştiriyor. Samsung ayrıca güç yönetimi entegre çipini (PMIC) de aynı pakete yerleştirmiş durumda. Exynos W1000 ayrıca, Always on Display (AoD) modunda daha yüksek detaylar ve daha iyi renklerle geliştirilmiş saat yüzleri için 2.5D Always on Display (AoD) özelliğini taşıyor. Ek olarak ses için Bluetooth LE, daha fazla enerji tasarrufu için LPDDR5 RAM, 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n, GPS ve NFC desteğini vadediyor.

