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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra fiyatı sızdı: Tek model olacak

    Samsung'un 10 Temmuz tarihinde tanıtacağı Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra modellerinin fiyatı sızdırıldı. İşte tüm sürümler, özellikleri ve daha fazlası...       
    Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds 3, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 ve yeni akıllı saatlerini duyuracak. Şimdi etkinlikte öncesinde, Galaxy Watch Ultra dahil olmak üzere Galaxy Watch 7 ailesinin fiyatı ortaya çıktı. Peki Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra ne kadara mal olacak? Gelin sızıntılara göz atalım....

    Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra fiyatı sızdırıldı

    Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen Galaxy Watch Ultra modeli uzun süredir gündemde. Daha önce akıllı saatin 1,5 inç OLED ekran, titanyum kasa, 100 metreye (10 ATM) kadar su geçirmezlik ve 590mAh pile sahip olacağı konuşuluyordu. Son raporlar ise, bu modelin Bluetooth, Wi-Fi ve 4G bağlantısıyla tek bir boyutta (47 mm) geleceğini gösteriyor.

    Ayrıca Titanyum Gri, Titanyum Gümüş ve Titanyum Beyaz renklerinde ve 699 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Peki Galaxy Watch 7'nin fiyatı ne kadar olacak? Akıllı saatin, bu yıl 40mm ve 44mm olmak üzere iki boyutta satışa çıkması bekleniyor ve Bluetooth veya 4G LTE sürümleri ile tanıtılacak. Bununla birlikte 40mm Wi-Fi sürümünün 319 euro, 44mm sürümün ise 349 euro fiyata sahip olacağı belirtiliyor. 4G LTE sürümlerinin fiyatı ise sırasıyla 369 euro ve 399 euro olacak. 

    Detaylara inersek, her iki Galaxy Watch 7 sürümünün de alüminyum kasa, aynı yonga seti (Exynos W1000), 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olacağı doğrulandı. Ancak 40 mm model 1,3 inç ekran ve 300 mAh, 44 mm varyantı ise daha büyük 1,5 inç ekran ve 425 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca her iki saatin de 50 metre (5 ATM) su geçirmezlik sunması bekleniyor.

    • Galaxy Watch Ultra 47mm: 699 euro
    • Galaxy Watch 7 40mm: 319 euro
    • Galaxy Watch 7 44mm: 349 euro
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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