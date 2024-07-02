Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra fiyatı sızdı: Tek model olacak

Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra fiyatı sızdırıldı
Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen Galaxy Watch Ultra modeli uzun süredir gündemde. Daha önce akıllı saatin 1,5 inç OLED ekran, titanyum kasa, 100 metreye (10 ATM) kadar su geçirmezlik ve 590mAh pile sahip olacağı konuşuluyordu. Son raporlar ise, bu modelin Bluetooth, Wi-Fi ve 4G bağlantısıyla tek bir boyutta (47 mm) geleceğini gösteriyor.
Ayrıca Titanyum Gri, Titanyum Gümüş ve Titanyum Beyaz renklerinde ve 699 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Peki Galaxy Watch 7'nin fiyatı ne kadar olacak? Akıllı saatin, bu yıl 40mm ve 44mm olmak üzere iki boyutta satışa çıkması bekleniyor ve Bluetooth veya 4G LTE sürümleri ile tanıtılacak. Bununla birlikte 40mm Wi-Fi sürümünün 319 euro, 44mm sürümün ise 349 euro fiyata sahip olacağı belirtiliyor. 4G LTE sürümlerinin fiyatı ise sırasıyla 369 euro ve 399 euro olacak.
Detaylara inersek, her iki Galaxy Watch 7 sürümünün de alüminyum kasa, aynı yonga seti (Exynos W1000), 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olacağı doğrulandı. Ancak 40 mm model 1,3 inç ekran ve 300 mAh, 44 mm varyantı ise daha büyük 1,5 inç ekran ve 425 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca her iki saatin de 50 metre (5 ATM) su geçirmezlik sunması bekleniyor.
- Galaxy Watch Ultra 47mm: 699 euro
- Galaxy Watch 7 40mm: 319 euro
- Galaxy Watch 7 44mm: 349 euro
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.