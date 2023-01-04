Görüntüyü birleştiren projeksiyon cihazları geliyor

Samsung Freestyle projeksiyonlar çok farklı
CES 2023 fuarına gelen yeni nesil Samsung Freestyle taşınabilir projeksiyon cihazları ilginç bir teknoloji barındırıyor. İki adet yeni nesil Freestyle projeksiyon cihazı yan yana geldiğinde 21:9 geniş ekran bir görüntü oluşturabiliyor. Ya da üst üste geldiğinde 16:15 görüntü oranı elde ediliyor. Böylece çok yoğun bir tecrübe yaşanabiliyor.
Edge Blending adı verilen patentli teknoloji ile ilgili detaylar paylaşılmamış ancak iki projeksiyon cihazının da aynı kaynaktan beslenmesi gerektiği anlaşılıyor. Samsung Freestyle taşınabilir projeksiyon cihazı bunun haricinde Tizen işletim sistemi, Gaming Hub gibi özelliklere de sahip. Henüz projeksiyon cihazının çıkış tarihi bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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