Samsung daha kaliteli sosyal medya görselleri için düğmeye bastı

Tam Boyutta Gör Sosyal medya uygulamaları telefonun kamera bileşenini temel alarak kendi özel uygulaması ile fotoğraf çekmenizi ve düzenleyebilmenizi sağlıyor. Ne var ki sosyal medyaya yüklendiğinde bu fotoğraflar kalite kaybına uğruyor. Samsung bunun önüne geçmek istiyor.

Samsung kaliteli sosyal medya fotoğrafları istiyor

Geçtiğimiz yıl Samsung, Snapchat, TikTok ve Instagram arasında özel bir iş birliği başlamıştı. Bu iş birliğine göre Galaxy S22 serisi telefonların kameralarında bulunan gece modu veya yardımcı kamera lensleri gibi bileşenler bu uygulamalar tarafından kullanılabiliyordu. Böylece görseller sosyal medyadan indirildiğinde dahi kalitesini koruyordu.

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Şimdi ise Samsung'un daha fazla kamera bileşenini bu uygulamaların kullanımına sunacağı iddia ediliyor. Galaxy S23 serisi piyasaya çıktığı dönemde güncellenecek olan uygulamalar lenslere daha geniş bir erişim hakkı elde edecek. Diğer taraftan bu yıl içerisinde farklı Galaxy akıllı telefonlarına da bu özellik sunulacağı dile getiriliyor.

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