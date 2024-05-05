Samsung Galaxy A53, A54 ve S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi yolda

Galaxy S21 FE’nin güncelleme desteği devam ediyor
X platformunda mobil teknoloji sızıntıları ile bilinen @theonecid; Samsung’un 14 Mayıs’ta Galaxy A53, Galaxy A54 ve Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesini dağıtacağını duyurdu. Bahsi geçen güncelleme planı Kanada için belirlenmiş ancak firmanın bu güncellemeyi daha sonraki haftalarda küresel olarak yayınlaması bekleniyor.
Samsung’un en popüler güncellemelerinden olan One UI 6.1, bahsi geçen cihazlara ne gibi özellikler getirecek? One UI 6.1, yapay zekâ temelli bir güncelleme olsa da bu cihazlara yapay zekâ özellikleri eklenmesi beklenmiyor. Bunun yerine Galaxy A54, Galaxy A53 ve Galaxy S21 FE; gelişmiş galeri uygulaması, özel etiketler, yenilenmiş medya oynatıcı ve yeni kilit ekran araçlarına erişebilecek. Ayrıca One UI 6.1 ile bu cihazlar, Samsung’un yeni Quick Share ve Find uygulamasına erişim sağlayabilecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.