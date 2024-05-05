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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A53, A54 ve S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi yolda

    Android tarafında güncelleme politikası ile dikkatleri çeken Samsung, One UI 6.1 güncellemelerine devam ediyor. İddialara göre güncelleme, yakında önceki yıl modellerine de ulaşacak.
    Samsung Galaxy S21 FE Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda uyguladığı güncelleme politikası ile kullanıcılarını oldukça mutlu eden Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurduğu One UI 6.1 işletim sistemini dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 ve Galaxy Z Fold 3 gibi cihazlar için dağıtılan yeni güncelleme yakında daha çok cihaza ulaşacak.

    Galaxy S21 FE’nin güncelleme desteği devam ediyor

    X platformunda mobil teknoloji sızıntıları ile bilinen @theonecid; Samsung’un 14 Mayıs’ta Galaxy A53, Galaxy A54 ve Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesini dağıtacağını duyurdu. Bahsi geçen güncelleme planı Kanada için belirlenmiş ancak firmanın bu güncellemeyi daha sonraki haftalarda küresel olarak yayınlaması bekleniyor.

    Samsung’un en popüler güncellemelerinden olan One UI 6.1, bahsi geçen cihazlara ne gibi özellikler getirecek? One UI 6.1, yapay zekâ temelli bir güncelleme olsa da bu cihazlara yapay zekâ özellikleri eklenmesi beklenmiyor. Bunun yerine Galaxy A54, Galaxy A53 ve Galaxy S21 FE; gelişmiş galeri uygulaması, özel etiketler, yenilenmiş medya oynatıcı ve yeni kilit ekran araçlarına erişebilecek. Ayrıca One UI 6.1 ile bu cihazlar, Samsung’un yeni Quick Share ve Find uygulamasına erişim sağlayabilecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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