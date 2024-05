Samsung Galaxy A53, A54 ve S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi yolda

Tam Boyutta Gör Son yıllarda uyguladığı güncelleme politikası ile kullanıcılarını oldukça mutlu eden Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurduğu One UI 6.1 işletim sistemini dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 ve Galaxy Z Fold 3 gibi cihazlar için dağıtılan yeni güncelleme yakında daha çok cihaza ulaşacak.

X platformunda mobil teknoloji sızıntıları ile bilinen @theonecid; Samsung’un 14 Mayıs’ta Galaxy A53, Galaxy A54 ve Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesini dağıtacağını duyurdu. Bahsi geçen güncelleme planı Kanada için belirlenmiş ancak firmanın bu güncellemeyi daha sonraki haftalarda küresel olarak yayınlaması bekleniyor.

Samsung’un en popüler güncellemelerinden olan One UI 6.1, bahsi geçen cihazlara ne gibi özellikler getirecek? One UI 6.1, yapay zekâ temelli bir güncelleme olsa da bu cihazlara yapay zekâ özellikleri eklenmesi beklenmiyor. Bunun yerine Galaxy A54, Galaxy A53 ve Galaxy S21 FE; gelişmiş galeri uygulaması, özel etiketler, yenilenmiş medya oynatıcı ve yeni kilit ekran araçlarına erişebilecek. Ayrıca One UI 6.1 ile bu cihazlar, Samsung’un yeni Quick Share ve Find uygulamasına erişim sağlayabilecek.



