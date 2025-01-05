Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 beta sürprizi

One UI 7.0 beta Galaxy A54 ve A53 için hazır
Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için beta süreci halen devam ediyor. Galaxy S24 serisi için halihazırda Beta 3 yamasını test eden Samsung, şimdi de listeye Galaxy A54 ve A53 modellerini ekledi. Yeni sürüm, her iki model için sırasıyla "A546EXXUBDXL8" ve "A536EXXUDFXL3" yapı numaralarıyla geliyor ve Android 15'i temel alıyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S25 serisi ile kullanıma sunulması bekleniyor. Hemen ardından Galaxy S24 ve S25 ve diğer Galaxy modellerine ulaşacak.
One UI 7.0 beklenen yenilikler
Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.
Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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