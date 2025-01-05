Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 beta sürprizi

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, yeni Pixel serisini Android 15 yerine Android 14 ile duyurarak büyük bir sürpriz yaptı. Bu da, diğer üreticiler için uzun bir bekleme süreci başlatmış oldu. Samsung ise, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, One UI 7.0 beta sürümü iki yeni modele daha ulaştı.

One UI 7.0 beta Galaxy A54 ve A53 için hazır

Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için beta süreci halen devam ediyor. Galaxy S24 serisi için halihazırda Beta 3 yamasını test eden Samsung, şimdi de listeye Galaxy A54 ve A53 modellerini ekledi. Yeni sürüm, her iki model için sırasıyla "A546EXXUBDXL8" ve "A536EXXUDFXL3" yapı numaralarıyla geliyor ve Android 15'i temel alıyor.

One UI 7 güncellemesi ne durumda? 1 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S25 serisi ile kullanıma sunulması bekleniyor. Hemen ardından Galaxy S24 ve S25 ve diğer Galaxy modellerine ulaşacak.

One UI 7.0 beklenen yenilikler

Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

Tam Boyutta Gör Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.

Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.

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Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 beta sürprizi