Samsung Galaxy A73 ve Galaxy A33 için One UI 6.1 güncellemesi verilmeye başlandı

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1 güncellemesini orta segment akıllı telefonlarına vermeye devam ediyor. Şirket son olarak Samsung Galaxy A73 ve A53 modellerine güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Galaxy A73 için güncelleme ilk olarak Malezya’da dağıtıma çıktı. 2,6 GB büyüklüğündeki güncelleme paketi, 2024’ün nisan ayına ait güvenlik yamasını da barındırıyor. Galaxy A33 güncellemesi ise Singapur'da dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin boyutunun 2 GB'ın üstünde olduğu belirtildi. Güncellemelerin yakın zamanda diğer bölgelere de sunulmaya başlanması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A73 ve A33'e, Galaxy AI özellikleri gelmiyor

Galaxy A73 ve A33’ün Ocak ayında duyurulan Galaxy AI özelliklerini almayacağını belirtelim. Yine de güncelleme, yeni resim ve video düzenleme araçları, kullanıcı arayüzünü özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz.

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Galaxy A73 ve A33 için One UI 6.1 güncellemesi verilmeye başlandı