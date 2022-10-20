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    Samsung Galaxy A24 teknik özellikleri sızdı: Galaxy A23’e göre daha güçsüz!

    Giriş-orta seviyeye hitap edecek olan Samsung Galaxy A24’ün muhtemel özellikleri ortaya çıkmış olabilir. Ancak görünen o ki bu cihazın Galaxy A23’e göre daha güçsüz olması bekleniyor.
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    Galaxy A24 özellikleri sızdı: Galaxy A23’e göre daha güçsüz! Tam Boyutta Gör
    YouTube kanalı The Pixel, Galaxy A24'ün olası özelliklerini detaylandıran bir video karşımıza çıktı. Şimdiye kadar Galaxy A24 hakkında pek fazla bir şey duymadık fakat bu cihazın doğrudan Galaxy S23’ün yerini alması bekleniyor. Öte yandan gelen ilk bilgilere göre Galaxy A24'ün, Galaxy A23'e göre daha güçsüz olabileceği belirtiliyor.

    Galaxy A24 eski bir işlemci kullanabilir

    Galaxy A24’ün ortaya çıkan teknik özelliklerinde bazı enteresan durumlar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi işlemci tarafında yaşanıyor. Zira, Galaxy A23’te bulunan 6nm Snapdragon 680G'den oldukça eski olan 14nm Exynos 7904 yonga setinin 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile birlikte Galaxy A24’e hayat vereceği söyleniyor. Benzer durum pil tarafında da yaşanmakta. Bildiğiniz üzere Galaxy A23’te 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil bulunmakta. Ancak, Galaxy A24’te 15W şarj desteği ile 4.000 mAh bataryanın yer alacağı aktarılıyor.

    Galaxy A24 özellikleri sızdı: Galaxy A23’e göre daha güçsüz! Tam Boyutta Gör
    Fotoğraflar ve videolar için Samsung Galaxy A24’ün OIS destekli 48 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel (derinlik algılama veya makro) arka kamera kurulumuyla donatıldığı söyleniyor. Galaxy A23’te bulunan kameralar sırasıyla OIS destekli 50 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel çözünürlüğündeydi.

    Tüm bunların yanında birkaç yükseltme de Galaxy A24’te bulunacak. Eğer sızıntı kaynağı doğruysa, önceki modelde 8 MP olan ön kamera 16 MP’e yükseltilebilir. Ek olarak mevcut LCD ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel ile değiştirilebilir. Şimdilik bu söylentilerin doğruluk derecesi hakkında bir şey söylemek zor. İlerleyen dönemlerde farklı kaynaklardan daha fazla bilgi elimize ulaşacaktır.

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