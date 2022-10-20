Samsung Galaxy A24 teknik özellikleri sızdı: Galaxy A23’e göre daha güçsüz!

Galaxy A24 eski bir işlemci kullanabilir
Galaxy A24’ün ortaya çıkan teknik özelliklerinde bazı enteresan durumlar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi işlemci tarafında yaşanıyor. Zira, Galaxy A23’te bulunan 6nm Snapdragon 680G'den oldukça eski olan 14nm Exynos 7904 yonga setinin 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile birlikte Galaxy A24’e hayat vereceği söyleniyor. Benzer durum pil tarafında da yaşanmakta. Bildiğiniz üzere Galaxy A23’te 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil bulunmakta. Ancak, Galaxy A24’te 15W şarj desteği ile 4.000 mAh bataryanın yer alacağı aktarılıyor.
Tüm bunların yanında birkaç yükseltme de Galaxy A24’te bulunacak. Eğer sızıntı kaynağı doğruysa, önceki modelde 8 MP olan ön kamera 16 MP’e yükseltilebilir. Ek olarak mevcut LCD ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel ile değiştirilebilir. Şimdilik bu söylentilerin doğruluk derecesi hakkında bir şey söylemek zor. İlerleyen dönemlerde farklı kaynaklardan daha fazla bilgi elimize ulaşacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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