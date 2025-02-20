Samsung Galaxy A06 5G uygun fiyat etiketi ile geliyor

Samsung Galaxy A06 5G neler sunuyor?
6.7 inçlik ekranında HD+ çözünürlük sunan telefon, 90Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Galaxy A0 serisindeki ilk 5G donanımlı model olma özelliğine sahip telefonda Dimensity 6300 yonga seti yer alıyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama mevcut.
50MP ana kamera ve 8MP ön kamera barındıran model Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ve 4 büyük güncelleme vadediyor. 5000mAh batarya ve 25W hızlı şarj barındıran telefon; Wi-Fi 5, parmak izi okuyucu, Dolby Atmos desteği gibi özelliklere sahip. Samsung Galaxy A06 5G modeli 120$ başlangıç fiyatına sahip.
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