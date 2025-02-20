Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A06 5G uygun fiyat etiketi ile geliyor

    Samsung Galaxy A06 5G akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik ekran, 90Hz tazeleme hızı, Dimensity 6300 yonga seti, 50MP ana kamera ve 5000mAh batarya yer alıyor.   
    Samsung Galaxy A06 5G Tam Boyutta Gör
    Samsung firmasının giriş seviyesine hitap eden yeni akıllı telefonu Galaxy A06 5G resmiyet kazandı. Galaxy F06 ile hemen hemen aynı olan telefon, gelişmekte olan pazarlardaki tüketicileri hedefliyor. 

    Samsung Galaxy A06 5G neler sunuyor?

    6.7 inçlik ekranında HD+ çözünürlük sunan telefon, 90Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Galaxy A0 serisindeki ilk 5G donanımlı model olma özelliğine sahip telefonda Dimensity 6300 yonga seti yer alıyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama mevcut. 

    50MP ana kamera ve 8MP ön kamera barındıran model Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ve 4 büyük güncelleme vadediyor. 5000mAh batarya ve 25W hızlı şarj barındıran telefon; Wi-Fi 5, parmak izi okuyucu, Dolby Atmos desteği gibi özelliklere sahip. Samsung Galaxy A06 5G modeli 120$ başlangıç fiyatına sahip. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tivibu görüntü kalitesi ayarlama türk ifşa forum metin 2 mobil taahhüt bitmeden hat taşıma cezası isuzu npr 10 long kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 10 Lite
    Xiaomi Note 10 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-R1001NT
    HP Victus 16-R1001NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum