Samsung Galaxy A06 5G Geekbench'te ortaya çıktı: İşlemcisiyle fark yaratacak

MediaTek Dimensity 6300 ile gelecek
Galaxy A06 5G olarak adlandırılması beklenen model, Geekbench listesinde Samsung SM-A066B ismiyle göründü. Bu listeye göre telefon MediaTek'in Dimensity 6300 yonga setine sahip olacak. Böylelikle 5G destekli model, Helio G85 işlemcili Galaxy A06'ya göre önemli performans kazanımına sahip olacak.
Samsung Galaxy A06 5G, 4G muadiliyle benzer özelliklere sahip olacak. 6,7 inç büyüklüğünde HD+ LCD ekran, 50MP ana kamera ve 25W şarj destekli 5.000 mAh batarya beklenen özellikler arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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