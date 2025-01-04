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    Samsung Galaxy A06 5G Geekbench'te ortaya çıktı: İşlemcisiyle fark yaratacak

    Samsung'un giriş seviyesi Galaxy A0x serisindeki ilk 5G destekli modeli Galaxy A06 5G, Geekbench listelerinde göründü. Dimensity 6300 ile gelecek olan telefon, 4G destekli kardeşininin önüne geçecek.
    Samsung Galaxy A06 5G işlemcisiyle fark yaratacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un giriş seviyesi Galaxy A0x serisine ilk defa 5G destekli bir model ekleyeceği geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu model ilk defa Geekbench listesinde ortaya çıktı.

    MediaTek Dimensity 6300 ile gelecek

    Galaxy A06 5G olarak adlandırılması beklenen model, Geekbench listesinde Samsung SM-A066B ismiyle göründü. Bu listeye göre telefon MediaTek'in Dimensity 6300 yonga setine sahip olacak. Böylelikle 5G destekli model, Helio G85 işlemcili Galaxy A06'ya göre önemli performans kazanımına sahip olacak. 

    Samsung Galaxy A06 5G işlemcisiyle fark yaratacak Tam Boyutta Gör
    Listede Galaxy A06 5G'nin tek çekirdek testinde 731, çok çekirdek testinde ise 1816 puan aldığı görülüyor. Ayrıca telefonun 4 GB RAM'e sahip olduğu belirtiliyor. Tabi, 6 GB RAM'li varyantın da satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Geekbench ayrıca telefonun Android 15 ve muhtemelen One UI 7 üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy A06 5G, 4G muadiliyle benzer özelliklere sahip olacak. 6,7 ​​inç büyüklüğünde HD+ LCD ekran, 50MP ana kamera ve 25W şarj destekli 5.000 mAh batarya beklenen özellikler arasında yer alıyor.

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