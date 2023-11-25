Samsung Galaxy A15 5G geliyor: İşte tasarımı, fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy A15 5G bilinen özellikleri
Galaxy A15 5G’nin tasarımı, nispeten geniş kenarlık ve çentikle Galaxy A14 5G modeline benziyor. Arka kapak koyu mavi renkte ve sağda kilitleme tuşu ile ses ayar düğmesini barındıran bir çıkıntının olduğu düzleştirilmiş bir kenara sahip.
Telefon, 6.5 inç 1080p+ çözünürlüğe çıkan damla çentikli ekrana sahip. Öndeki kamera 13MP, arkadaki ana kamera 50MP. Diğer iki kamera ve sensörler hakkında bir bilgi yok.
MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alan telefon, 4GB RAM 128GB depolama ile geliyor. Son olarak, telefon 25w kablolu şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.
Samsung Galaxy A15 5G fiyatı ne kadar olacak?
Fiyat olarak, Galaxy A15 5G, tek bellek ve depolama ile geliyor. 4GB + 128GB modelin fiyatı 139 dolar. Samsung, telefonun tanıtım tarihini resmî olarak duyurmadı ancak e-ticaret sitesinde listelenmesi lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.