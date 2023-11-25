Samsung Galaxy A15 5G geliyor: İşte tasarımı, fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A15 5G, yakın zamanda Geekbench’te görüldükten sonra bir çevrimiçi mağazada ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen telefon, 50MP üçlü kamera, 5000 mAh batarya ile geliyor.

Samsung Galaxy A15 5G Geekbench'te listelendi 2 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy A15 5G bilinen özellikleri

Galaxy A15 5G’nin tasarımı, nispeten geniş kenarlık ve çentikle Galaxy A14 5G modeline benziyor. Arka kapak koyu mavi renkte ve sağda kilitleme tuşu ile ses ayar düğmesini barındıran bir çıkıntının olduğu düzleştirilmiş bir kenara sahip.

Telefon, 6.5 inç 1080p+ çözünürlüğe çıkan damla çentikli ekrana sahip. Öndeki kamera 13MP, arkadaki ana kamera 50MP. Diğer iki kamera ve sensörler hakkında bir bilgi yok.

MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alan telefon, 4GB RAM 128GB depolama ile geliyor. Son olarak, telefon 25w kablolu şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Samsung Galaxy A15 5G fiyatı ne kadar olacak?

Fiyat olarak, Galaxy A15 5G, tek bellek ve depolama ile geliyor. 4GB + 128GB modelin fiyatı 139 dolar. Samsung, telefonun tanıtım tarihini resmî olarak duyurmadı ancak e-ticaret sitesinde listelenmesi lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.

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Samsung Galaxy A15 5G fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı