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    Samsung Galaxy A15 5G Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A15 5G, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. İşte Dimensity 6100+ yonga setinden güç alacak cihazın beklenen özellikleri:
    Samsung Galaxy A15 5G Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şimdilerde Galaxy A15 5G üzerinde yoğunlaşan şirket, cihazı 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir. Yakın bir zamanda ise cihaz, Geekbench'te listelendi ve liste sayesinde önemli özellikleri de ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy A15 5G'nin beklenen özellikleri:

    Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy A15 4G (SM-A155F), Geekbench'te listelenmişti. Yakın bir zamanda ise Galaxy A15 5G (SM-A156B), Geekbench'te listelendi. Tekli çekirdek testinde 664, çoklu çekirdek testinde ise 1717 skorunu elde eden cihaz, 4G modeli ile benzer bir skorla karşımıza çıkmakta. 

    Samsung Galaxy A15 5G Geekbench'te listelendi
    MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile donatıldığını doğrulayan bir Geekbench listesine göre cihaz, 4GB RAM'e sahip olacak. Android 14 tabanlı One UI 6 ve 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihazın ekran özelliklerine değinecek olursak Galaxy A15 5G'nin FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak cihazın 50 MP ana kameranın ev sahipliği yaptığı bir arka kamera kurulumundan ve 13 MP ön kameradan oluşması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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