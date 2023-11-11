Samsung Galaxy A15 5G Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şimdilerde Galaxy A15 5G üzerinde yoğunlaşan şirket, cihazı 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir. Yakın bir zamanda ise cihaz, Geekbench'te listelendi ve liste sayesinde önemli özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy A15 5G'nin beklenen özellikleri:

Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy A15 4G (SM-A155F), Geekbench'te listelenmişti. Yakın bir zamanda ise Galaxy A15 5G (SM-A156B), Geekbench'te listelendi. Tekli çekirdek testinde 664, çoklu çekirdek testinde ise 1717 skorunu elde eden cihaz, 4G modeli ile benzer bir skorla karşımıza çıkmakta.

MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile donatıldığını doğrulayan bir Geekbench listesine göre cihaz, 4GB RAM'e sahip olacak. Android 14 tabanlı One UI 6 ve 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihazın ekran özelliklerine değinecek olursak Galaxy A15 5G'nin FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak cihazın 50 MP ana kameranın ev sahipliği yaptığı bir arka kamera kurulumundan ve 13 MP ön kameradan oluşması bekleniyor.

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