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    Samsung Galaxy A21s, A03s ve A02s için Android 12 ve One UI 4.1 güncellemesi başladı

    Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon ailesinin Galaxy A21s, Galaxy A02s ve Galaxy A03s üyeleri için beklenen Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi başladı.
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    Samsung Galaxy A21s, A03s ve A02s için Android 12 ve One UI 4.1 güncellemesi başladı
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    Teknoloji devi Samsung’un Galaxy As serisi modelleri, Android 12 güncellemesiyle birlikte yeni One UI 4.1 arayüzüne kavuşuyor. Galaxy A21s ve Galaxy A02s, piyasaya 2020 yılında Android 10 sürümüyle çıkarken Galaxy A03s ise geçtiğimiz yıl Android 11 ile piyasaya adımını atmıştı. Samsung bu üç model için Android 12 ve One UI 4.1 güncellemesini başlatıyor.

    Android 12 ve One UI 4.1 ile gelen yenilikler

    Gelen güncelleme, bazı Samsung uygulamalarında geliştirmeler içeriyor. Örneğin Galeri uygulaması artık albüm sıralamalarında daha becerili bir hal alırken gelişmiş Hikayeler özelliğini de sunmaya başlıyor. Eski fotoğrafları yeniden düzenlemeyi sağlayan otomatik bir işlev de yine uygulama bünyesine eklenmiş durumda.

    Bunların yanında Android 12 ile birlikte gelen bir takım gizlilik tabanlı geliştirmeler ve genel sistem kararlılığına odaklanan iyileştirmeler yapılmış. Ek olarak belirtmeliyiz ki bu güncelleme haziran ayı güvenlik güncelleştirmesini de içeriyor.

    Bu üç model için halihazırda güncellemeler dağıtılmaya başlanmış durumda ve kısa sürede tüm ülkelerde erişilebilir olacak. Güncellemeleri cihazınızın Ayarlar > Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edebilirsiniz.

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    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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